El Málaga CF también cambia su dinámica fuera de casa en Valladolid (1-1)

El Málaga CF vuelve a puntuar fuera de casa tres meses después. No lo hacía desde el 31 de agosto y lo consiguió este sábado en su visita al José Zorrilla. Y eso que el partido se puso muy complicado nada más empezar con el 1-0 del Real Valladolid, que aprovechó un grave de error Alfonso Herrero para adelantarse a los 5 minutos. Los blanquiazules tiraron de personalidad en un escenario y contexto complicado y consiguieron quitarse una gran losa de encima con el empate logrado gracias al gol de un Adrián Niño que sigue en racha.

Grave error inicial

Cuando empiezas un partido de esa manera es mucho más complicado sacar algo positivo de un campo como el José Zorrilla, y aun así el Málaga lo consiguió por fin. Solo tardó cinco minutos el Málaga CF en volver a vivir una pesadilla como visitante. Y esta vez le tocó a Alfonso Herrero ser el protagonista del error individual que le costó a los blanquiazules verse por detrás en el marcador casi sin tiempo para asentarse en el verde. No se habían cumplido cinco minutos de encuentro cuando ya se puso la cosa cuesta arriba. El meta se durmió con el balón en los pies y golpeó mal ante la presión de Marcos André. El esférico cayó en los pies de Peter Federico, que la quiso colocar por arriba y el balón acabó dentro la portería. Herrero, en su intento de parada, la tocó lo justo para evitar que Recio pudiera sacarla sobre la línea.

Funes dice que quiere un equipo con personalidad, y tocaba demostrarlo en un contexto de partido aún más complicado. El Valladolid hizo una buena presión alta en los primeros 20 minutos de partido, dificultando mucho la salida de balón de los blanquiazules, pero poco a poco se fue desajustando. El Málaga, que no se había asomado por la portería de Guilherme en la primera media hora de partido, empezó a controlar y tener el balón cada vez más en campo contrario. Sin ocasiones, pero con un dominio cada vez más claro ante un Valladolid que, además de aprovechar el regalo para marcar, no hizo mucho más en los primeros 45 minutos.

Sin cambios al descanso en ningún bando. Tuvo la oportunidad Alfonso Herrero de redimirse de su error nada más comenzar el segundo acto. Por partida doble. Grandes paradas del meta blanquiazul a Lachuer y Peter Federico para evitar el 2-0. Y justo después estuvo Dotor a punto de hacerse un autogol. Minutos de mucho sufrimiento para el Málaga tras la reanudación.

Liga Hypermotion 2025 - 2026: Real Valladolid - Málaga CF / LaLiga / LMA

Adrián Niño, enrachado

Latasa por Marcos André, amonestado, primer cambio del partido a los 55 minutos. Y cuando peor pintaba el panorama para el Málaga, llegó el tanto del empate. Maravillosa jugada combinativa para igualar la contienda. Larrubia tiró de magia para iniciar la jugada, el balón acabó llegando a la izquierda a Víctor García y el lateral zurdo la puso perfecta para que Adrián Niño batiese a Guilherme con un cabezazo inapelable.

Primeros cambios en el Málaga en el ecuador de la segunda parte. Rafa Rodríguez y Dani Sánchez entraron por Dani Lorenzo y Víctor García, ambos con amarilla. Tercer movimiento de Funes. Chupete por Joaquín Muñoz. También entró Lobete por Niño seis minutos después. Y nada más entrar a punto estuvo de marcar Lobete. Disparó desde la frontal y el tiro se envenenó tras dar en un zaguero y tuvo que estirarse Guilherme para mandar a córner con muchos problemas. Respuesta inmediata del Pucela. Cabezazo al palo de Iván Sánchez.

Partido abierto al final

Partido totalmente abierto. Podía caer para cualquier lado. El público local, muy nervioso con los suyos. Ningún equipo fue capaz de acertar en los metros finales para llevarse el partido. Se quedó con 10 el Valladolid en el descuento por doble amarilla a Alani. Aun así, el último arreón fue de los blanquivioletas. Seguro que cualquier malaguista se temió lo peor viendo ese último envío al área, pero pudo achicar agua la defensa para amarrar ese empate que tantas veces se escapó en los últimos segundos. Gran punto el que suma el Málaga, que corta la sangría a domicilio tres meses después.