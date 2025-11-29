Las notas de los jugadores del Málaga CF frente al Valladolid

El Málaga CF vuelve a puntuar fuera de casa. Empate muy importante para continuar con una dinámica positiva tras la última victoria en casa. Cuatro puntos de seis posibles en el arranque de Funes en el banquillo. Los blanquiazules empataron 1-1 en Valladolid gracias a un gol de Adrián Niño que igualó el inicial de Peter Federico tras un error de Alfonso Herrero.

Alfonso Herrero (4) Liada monumental. Error con el balón que costó el 1-0. Se redimió en la segunda mitad con varias buenas paradas.

Carlos Puga (6) Bien en líneas generales. Dio buena salida por la derecha. Le costó llegar a los metros finales. Correcto en defensa.

Einar Galilea (7) Lo sacó todo por arriba y por abajo. Un valladar en los minutos finales del partido. Sin complicarse la vida.

Ángel Recio (7) Asentado en el centro de la defensa. Sin miedo a recibir el balón. Estuvo contundente en los duelos individuales.

Víctor García (6) Demasiado pase de seguridad en la primera mitad. Centro perfecto para Niño en el 1-1. Sufrió atrás.

Izan Merino (8) Protagonista en la salida de balón. Ofreciéndose una y otra vez. Notable partido. Pieza clave en el plan del Málaga CF de Funes.

Dani Lorenzo (6) Dinámico con el balón jugando unos metros más adelante. Sustituido tras ser amonestado.

Dotor (6) Le costó más aparecer cerca del área rival, pero estuvo bien con el balón en los pies.

David Larrubia (7) Capaz de no aparecer en 45 minutos y sacar la clase para iniciar la jugada del 1-1. Fue a más en la segunda parte.

Joaquín Muñoz (5) Intermitente. No fue capaz de desbordar por la banda. De lo más flojo del ataque.

Adrián Niño (8) Que siga la fiesta. Golazo de cabeza, el tercero en dos partidos. Con la portería entre ceja y ceja.

Suplentes

Rafa Rodríguez (6) Dio oxígeno al equipo con su empuje en los minutos finales.

Dani Sánchez (5) Sufrió en los minutos finales para contener los arreones del Valladolid por su banda.

Chupete (5) Apenas pudo participar en el juego.