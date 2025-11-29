Real Valladolid - Málaga CF: Segundo reto para Funes

Segundo examen de la era Funes. El primero lejos de La Rosaleda. El estreno del técnico granadino en el banquillo del primer equipo del Málaga CF no pudo terminar de mejor manera, con una victoria con un gol en el descuento frente al Mirandés que ayudó notablemente a tranquilizar a las masas tras una semana convulsa con muchas críticas hacia la dirección del club. Ahora, el conjunto blanquiazul tiene un nuevo reto, cambiar la dinámica del equipo como visitante, uno de los problemas que ha arrastrado toda la temporada y que le acabaron costando el puesto a Sergio Pellicer.

Impulso contra el Mirandés

El triunfo frente al Mirandés fue importantísimo. A nivel anímico y clasificatorio. Los tres puntos sumados gracias a ese tanto de Einar Galilea evitaron que el Málaga acabase la pasada jornada en descenso. El equipo cogió aire y de paso se evitó una bronca monumental en Martiricos. Ahora le toca intentar este momento positivo fuera de casa, donde no gana desde finales de agosto -acumula seis derrotas consecutivas a domicilio-. Y para ello tendrá que hacer un gran partido frente al Real Valladolid en el José Zorrilla (sábado, 21.00 horas).

Si las aguas corrieron movidas por La Rosaleda, por Valladolid no ha sido menos. También hay críticas hacia su equipo y su entrenador Guillermo Almada, porque pese a la buena imagen y propuesta valiente de los blanquivioletas los resultados no le están acompañando. El Pucela es un equipo obligado a pelear incluso por el ascenso directo, y por ahora no está consiguiendo ser un equipo fiable. De hecho la diferencia en la tabla entre el Málaga CF y el Valladolid es de solo dos puntos en favor de los pucelanos.

Izan Merino llega a tiempo

La buena noticia para Funes es que ha podido recuperar a tiempo a Izan Merino para la cita después de no entrenarse con el equipo en toda la semana por una herida en la zona de la ceja que le provocó que le tuvieran que aplicar ocho puntos de sutura. El centrocampista, pieza fundamental en la propuesta del nuevo entrenador blanquiazul, ha viajado con la expedición y ha entrado en una convocatoria de 22 futbolistas a la que vuelven Montero y Murillo tras cumplir sanción. Veremos si Funes devuelve a la pareja de centrales más titular con Pellicer al once inicial.

El conjunto blanquiazul visita un estadio donde los nervios pueden saltar rápidos a la palestra si los locales no encarrilan el partido. Y deben intentar aprovechar esa presión extra que puede tener su rival por su situación irregular. Funes ha comentado en la rueda de prensa previa que intentará que su equipo sea valiente y mantenga la propuesta en cualquier escenario. Ahora toca plasmarlo sobre el césped y que la apuesta salga bien para volver a puntuar fuera de casa tres meses después.