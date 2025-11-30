Clasificación de LaLiga Hypermotion: El Málaga CF escala puestos en el pelotón

El punto sumado en Pucela ha servido al Málaga CF para avanzar en la clasificación, aunque todo sigue muy apretado cuando ya se han disputado 16 jornadas de LaLiga Hypermotion. Tras empatar en el feudo del Valladolid, el conjunto blanquiazul ha alcanzado los 19 puntos, lo que le permite subir tres puestos, hasta la 13ª posición.

Desde el cambio en el banquillo, el Málaga CF de Funes ha sumado cuatro puntos de seis posibles tras al ganar al Mirandés (3-2) y empatar 1-1 en el José Zorrilla. Eso ha permitido a los blanquiazules están en el centro del pelotón, aunque con solo un punto de ventaja con respecto a los puestos de descenso.

Zona media de la clasificación muy comprimida

Tras la conclusión de la 16ª jornada, los cuatro puestos que te mandan a Primera RFEF están ocupados por el Andorra (18 puntos), Eibar (17), Mirandés (15) y Real Zaragoza (15), que sigue colista pero ya metido en la pelea tras ganar tres encuentros consecutivos antes de visitar La Rosaleda el próximo lunes 8 de diciembre (20.30 horas). A diferencias de en temporadas anteriores, no hay ningún equipo descolgado, lo que hará aún más vibrante y angustiosa la lucha por la salvación.

El Málaga CF está en zona intermedia y tiene a tiro a muchos de los equipos que le preceden en la tabla. Por ejemplo, está a solo tres puntos del octavo y a seis del play off de ascenso. En la zona alta, Deportivo de la Coruña y Racing de Santander, ambos con 32 puntos, ocupan las plazas de ascenso directo. Almería (29), Las Palmas (29), Burgos (25) y Castellón (25) completan los puestos de privilegio.