Funes, tras el Valladolid-Málaga CF: «Me quedo con el atrevimiento de seguir el plan»

Juanfran Funes se marchó de Valladolid satisfecho con el punto conseguido, pero sobre todo por la actitud de sus jugadores para seguir el «plan». «Me quedo con que han tenido atrevimiento, incluso cuando las cosas no se pusieron fáciles», aseguró.

Análisis del partido

«Hemos tenido una primera parte en la que lo hemos intentado. Ellos tenían más energía, con líneas muy presionantes. Hemos estado desacertados en tres cuartos de campo. Necesitamos generar y disparar más. Si llegamos ahí, tenemos que buscar área. Leyeron bien el mensaje. No es fácil hacerse con la pelota en Zorrilla. Pongo en valor el equipo que había enfrente y que la acción de Alfonso no nos haya generado dudas. Me quedo con eso. Hemos mantenido el tipo ante esas dos dificultades. Es importante».

Charla en el descanso

«En el descanso les pedimos tres ajustes: seguir siendo capaces de dominar el eje y exponernos más en zona de tres cuartos. Los laterales tenían que meter más balones al área, los interiores igual… Lo que consigamos a veces no depende solo de nosotros. Más que el punto, me quedo con que han tenido el atrevimiento de seguir el plan, incluso cuando las cosas no se pusieron fáciles».

Atrevimiento en el juego

«A veces nos paramos en el dato y hay que llenarlo de emociones. Yo siento que el equipo está muy vivo. Tendremos días malos, podría haber salido mejor, pero ellos siguen el plan, lo sienten. Eso es clave. El error de Alfonso es mío, me lo apunto yo. Si queremos atrevernos, lo hacemos con todas las consecuencias. Podríamos haber hecho otras cosas, pero el equipo manifestó otra intención, y eso es lo que queremos para el futuro».

Cambios en la segunda mitad

«Hubo momentos del juego que condicionaron nuestra idea de cambios. La primera intención era sacar a Niño y meter a Chupe, porque era importante tener presencia en el área. Aguantamos el cambio y empezaron a aparecer situaciones que no me gustaban, como las amarillas de Víctor y Dani. Justo después de la primera ventana, Niño nos dice que no puede más. Ahí gastamos la segunda ventana y ya sabíamos que teníamos que medirlo todo muy bien. No podíamos irnos a un espacio de tiempo muy grande por el cansancio. La idea que teníamos se truncó un poco. Siempre me gusta hacer cambios al descanso, a veces no es porque alguien esté mal. No es fácil que entren cinco jugadores. No es fácil para Rafa o Lobete entrar en un partido con ese ritmo. El partido va a un ritmo y los que entran vienen a otro».

El balón parado

«No sé si la gente se dio cuenta en La Rosaleda el otro día. Yo no lo voy a contar. Pero tenemos que manifestar lo que queremos hacer. El Valladolid tiene un bagaje a balón parado impresionante, el mejor de Segunda, no han encajado ni un gol. Dejan tres arriba, te obligan a dejar tres atrás, ¿y quién remata entonces? A ellos no les rematan. Se lo dije al equipo, no tuvimos muchas opciones porque ellos sostenían sus ideas con firmeza y ninguno queríamos bajarnos del barco. Manifesté mi respeto a su míster, le veo con ese atrevimiento en cosas que no son tan usuales. Alegra ver eso en la competición».

Repetir once

«Todos tendrán su oportunidad, pero ninguno va a jugarlo todo. La primera jornada condiciona a la segunda. Decidimos darle continuidad al once porque, con el poco tiempo que llevábamos, vimos que lo hicieron bien. No es un premio. Sería una gran noticia que los jugadores fueran alternándose en el once. Ojalá suceda, hablaría muy bien de la salud del Málaga».