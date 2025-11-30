Galones para Izan Merino en el Málaga CF de Funes

El segundo partido de la era Funes, el del empate de este sábado en la casa del Real Valladolid (1-1), volvió a dejar claro que Izan Merino va a ser capital en este equipo. Pese a estar toda la semana sin poder trabajar con el grupo y ser duda hasta el último momento, el centrocampista del Málaga CF fue titular y volvió a ser de los más destacados en el encuentro jugado en el José Zorrilla.

Desde el estreno de Funes en el banquillo del primer equipo ha quedado claro que Izan va a ser una pieza fundamental en el estilo de juego que se quiere implantar. Y el futbolista está respondiendo con creces a lo que se le pide. En la victoria de hace una semana frente al Mirandés (3-2) ya fue protagonista, siendo el hombre que iniciaba el juego desde atrás, colocándose entre los centrales, y en el choque del sábado en Valladolid volvió a demostrar galones y jerarquía.

Protagonismo con balón

Todas las jugadas de ataque se iniciaban en los pies de Izan Merino, sobre todo cuando se salía desde el área propia en ataque posicional. Izan Merino es el encargado de ese primer pase o de romper la línea en conducción si la jugada lo permite. Funes le conoce bien y sabe de lo que es capaz. El malagueño no se escondió en ningún momento, no le quemó el balón en posiciones comprometidas ni recibiendo de espaldas a portería, pese a la fuerte y alta presión que hizo el equipo de Guillermo Almada durante la mayor parte del partido.

Guardaespaldas en la medular

Se vio un Izan líder y con muchas tablas. Estuvo casi perfecto con balón, encontrando siempre el pase bueno hacia los Dani Lorenzo, Dotor, Larrubia… Pero no fue la única faceta en la que destacó. El futbolista criado en La Academia también fue fundamental en labores defensivas, jugando de ancla por delante de la defensa. Firme en los duelos, siempre bien posicionado y sabiendo donde tocaba cubrir las espaldas cuando el Valladolid llegaba en oleada y pillaba descolocado al equipo. Recuperó balones y los distribuyó bien.

Fundamental para Funes

Queda claro la importante que va a tener Izan Merino para Funes. Ya con Pellicer empezó el año de titular, primero con Luismi y luego junto a Juanpe, pero los problemas en el tobillo y la marcha durante casi un mes al Mundial sub-20 le cortaron el ritmo. Tras volver del campeonato internacional, donde jugó principalmente de central, le costó encontrar minutos con Pellicer, pero desde el relevo en el banquillo ha jugado los dos partidos completos. Y eso que no se supo hasta última hora si iba a poder participar por esa herida -ocho puntos de sutura- que se sufrió contra el Mirandés y le dejó toda la semana sin poder entrenar. Ya dijo Funes que lo iban a esperar hasta el último minuto. Así fue. E Izan respondió con creces a esa confianza.