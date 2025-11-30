Rivalreymalagacf
Así llega el CF Talavera al partido de Copa del Rey frente al Málaga CF
El equipo toledano, rival de los blanquiazules este miércoles en la segunda ronda de la Copa, sumó este domingo su quinta derrota consecutivas en Primera RFEF
El Málaga CF cambiará el mono de trabajo liguero por el de la Copa del Rey para afrontar este miércoles la segunda ronda del torneo del KO. El conjunto blanquiazul se tendrá que enfrentar a domicilio al CF Talavera, un rival de Primera Federación que está atravesando una racha horrible, aunque en este tipo de partidos poco suelen influir las dinámicas ligueras.
El equipo de la provincia toledana está viviendo un momento muy complicado en el campeonato liguero. Este fin de semana ha encajado su quinta derrota consecutiva y ya es penúltimo en el Grupo I de Primera Federación. Cayó por 0-1 frente al Cacereño en El Prado, escenario que visitará el Málaga CF este miércoles (20.00 horas), y se ha quedado en la 19ª posición con solo 12 puntos.
Mala racha de resultados
La última victoria del CF Talavera llegó, precisamente, en la Copa del Rey. Los de Diego Nogales llegaron a esta segunda ronda tras imponerse por 1-4 en campo del Rayo Majadahonda. Desde entonces, han jugado cinco encuentros y los han perdido los cinco: Real Madrid Castilla (1-0), Celta Fortuna (4-3), Unionistas (0-1), Zamora (2-1) y Cacereño (0-1). La última vez que sumaron puntos en esta Primera RFEF fue el 25 de octubre, hace ya más de un mes, en el triunfo en su estadio contra el Osasuna Promesas (2-0).
El equipo blanquiazul encarará esta segunda ronda de Copa -en la primera ganó por 1-3 en Estepona- en mejor dinámica tras el cambio de entrenador. Tras la llegada de Funes, ganó en La Rosaleda por 3-2 al Mirandés y este sábado empató en Valladolid (1-1), en lo que fue el primer punto a domicilio tras tres meses de derrotas. El partido en Talavera debe servir al Málaga CF para que los jugadores sigan asimilando los planes de Funes y alargar ese buen momento con una clasificación casi obligada ante un equipo de inferior categoría. En caso de salir airoso de El Prado, en la siguiente ronda ya le tocaría, presumiblemente, un Primera División.
