Calendario del Málaga CF: ¿Qué partidos le quedan antes de cerrar el 2025?

El Málaga CF entra en la recta final del 2025. El último mes del año trae compromisos importantes para los blanquiazules tanto en la Copa del Rey como en LaLiga Hypermotion. Los de Juanfran Funes deberán afrontar en estas próximas tres semanas, antes del parón navideño, cuatro o cinco encuentros, en función de si consiguen avanzar de ronda este miércoles en Talavera de la Reina.

Primero, la Copa

El primero de los cuatro enfrentamientos que tiene por delante el Málaga CF antes de cerrar el 2025 será el de este miércoles (20.00 horas) en el campo del CF Talavera en la segunda ronda de la Copa del Rey, una eliminatoria a partido único que se decidirá en el estadio municipal de El Prado. Muchos lo consideran el partido menos importante antes de llegar al parón navideño, pero dadas las circunstancias, con un técnico nuevo desde hace solo dos semanas, y teniendo en cuenta que se mide a un rival de inferior categoría -Primera RFEF- que está en horas bajas, la clasificación para la siguiente ronda debe ser casi una obligación. No habría ningún drama si no se lograse, pero es muy recomendable pasar de ronda y seguir respirando un ambiente positivo. Además, es una oportunidad para que los blanquiazules sigan perfeccionando sobre el césped lo que quiere Funes de este ‘nuevo’ Málaga.

Tras el duelo copero, restarán tres duelos de LaLiga Hypermotion antes de llegar el parón. Dos de ellos serán en casa y uno ante un rival en una situación similar a la del Málaga, así que el conjunto blanquiazul tiene la oportunidad de lograr un buen botín que le hagan pasar unas navidades tranquilas. El primero de esos partidos será en Martiricos frente al Real Zaragoza, el próximo lunes 8 de diciembre, festivo (20.30 horas). Los de Funes reciben a un equipo que, pese a seguir siendo el colista de la categoría, viene de ganar sus últimos tres partidos y llega lanzado en busca de abandonar los puestos de descenso.

El penúltimo partido liguero del año será en Albacete (domingo 14 de diciembre, 16.15 horas). El Málaga viene de sumar fuera de casa tres meses después con el empate en Valladolid y ese será su siguiente y último encuentro a domicilio del año. En estos momentos, ambos equipos están igualados a 19 puntos en la tabla, 13º y 15º, respectivamente, así que persiguen el mismo objetivo: alejarse de los puestos de descenso a Primera RFEF.

¿Otra ronda copera?

Si el Málaga CF lograse el miércoles el triunfo en Talavera de la Reina, tras el partido en Albacete tendría que afrontar el duelo de la tercera ronda de Copa del Rey la semana del 16-17-18 de diciembre. En caso de darse, lo más probable es que ya fuera en La Rosaleda ante un equipo de Primera División.

Derbi para cerrar el 2025

Y el último compromiso de este 2025 para el Málaga CF será un nuevo derbi andaluz, el cuarto de la temporada en La Rosaleda. El equipo malagueño recibirá al Almería (domingo 21 de diciembre, 14.00 horas) con el objetivo de acabar bien el año y, de paso, ganar a un rival andaluz en su estadio este curso.

Primero, a por la Copa. Y luego, a seguir en línea ascendente en LaLiga Hypermotion. Un buen papel en estos tres últimos partidos ligueros del año dejarían en buena situación a los blanquiazules antes del parón y le colocarían con una puntuación más que aceptable a falta de dos jornadas (Sporting de Gijón y Ceuta) para terminar la primera vuelta.