Dani Sánchez se sincera: "Vuelvo a sentir esa luz que hacía tiempo no veía"

Esta primera mitad de temporada del Málaga CF había dejado una pregunta importante: ¿qué le ocurre a Dani Sánchez? ¿Por qué no juega? Alternó cinco partidos consecutivos con presencia sobre el campo, como titular o como suplente, pero en los cinco posteriores se quedó en el banquillo, pese a que Víctor García pudo quedar señalado en alguno de ellos.

El lateral malagueño volvió a contar con minutos este sábado ante el Real Valladolid y el jugador decidió explicar en redes sociales los malos momentos que había vivido a nivel personal y que también se habían trasladado al terreno de juego. Un proceso de "ansiedad" durante algunos meses y de recuperación que ahora ya le hacen "sentir esa luz que hacía tiempo que no veía".

Mensaje de Dani Sánchez

"30 de noviembre, 03.00 am, me dispongo a escribir a ver qué sale:

Estás últimas semanas y algunos meses atrás han sido una prueba muy dura para mí. La ansiedad me empujó a cuestionarlo todo, incluso lo que más amo. Y eso me afectaba en cosas que siempre habían sido naturales para mí: mi confianza, mi energía, mi manera de vivir cada día y cada entrenamiento. Sentía que no era yo, como si estuviera peleando contra una parte de mí que no entendía. A veces, cuando no entiendes por qué las cosas no salen, el silencio pesa más que cualquier derrota.

No ha sido fácil reconocerlo, pero creo que es importante aceptar que incluso los más fuertes también caemos. Y yo caí, pero también aprendí a levantarme. Aprendí a escucharme, a darme tiempo, a entender que la mente también necesita descanso y cuidado.

En todo este proceso he estado más reservado, más en silencio, y sé que quizás desde fuera podía parecer que algo no encajaba. Y sí, seguramente muchas cosas en mi rendimiento o en mi situación tenían una explicación interna que yo mismo estaba intentando gestionar. Pero no quiero justificar nada: lo que importa es que estoy volviendo a encontrarme. Y aunque me sentí al borde, decidí levantarme. Cada entrenamiento, cada minuto sin jugar, cada pensamiento negativo… todo lo estoy transformando en fuerza. Esta foto ha sido minutos después de finalizar el partido, aliviado conmigo mismo y sonriéndome, porque me lo merezco y porque hay gente que se merece verme así.

Hoy, gracias a Dios, vuelvo a sentir esa luz que hacía tiempo no veía. Vuelvo a recuperar mi confianza, mi ilusión, mis ganas de ser el de siempre: dedicado, ambicioso y con hambre de crecer. Estoy sonriendo otra vez, disfrutando del fútbol de verdad, sintiéndome libre y fuerte.

Quiero mencionar, aunque sea brevemente, a mi familia y a mi círculo más cercano. Ellos han sido un apoyo silencioso pero fundamental, el tipo de compañía que no hace ruido pero sostiene. Y eso se queda para siempre. Ellos serán los que me acompañen toda mi vida.

Uno puede caer, puede dudar, puede romperse un poco… pero nunca tirar la toalla. He vuelto a ser yo. Y voy a por todas.

03.45 am. Fin".