Entrenamiento
El Málaga CF se pone en 'modo Copa' con seis bajas
Semana atípica para el conjunto blanquiazul con la disputa de la segunda ronda de la Copa del Rey este miércoles (20.00 horas) en Talavera de la Reina
Semana intensa para el Málaga CF. Regresa la Copa del Rey y eso provocará que el equipo blanquiazul juegue dos partidos en cinco días. Este miércoles (20.00 horas) visita al CF Talavera en la segunda ronda del torneo del KO y, posteriormente, el lunes 8 de diciembre, festivo, recibirá en La Rosaleda al Real Zaragoza (20.30 horas) en la 17ª jornada de LaLiga Hypermotion.
Sin tiempo para descansar tras el empate en Valladolid, el equipo se volvió a calzar las botas el domingo tras regresar a la capital costasoleño para una sesión de recuperación y este lunes ya completaron la primera sesión de la semana en el anexo de La Rosaleda. Los de Funes solo tendrán dos entrenamientos (lunes y martes) antes de poner por la tarde del martes rumbo a Talavera de la Reina para ese encuentro de Copa.
Parte de lesionados
El conjunto blanquiazul sigue contando con seis bajas. Dorrio, Juanpe y Brasanac, además de los lesionados de larga duración (Ramón, Luismi y Álex Pastor -sin ficha-) estuvieron al margen en esta sesión mientras se recuperan de sus respectivas lesiones.
Este martes, última sesión antes de partir hacia Talavera de la Reina por la tarde. La plantilla blanquiazul se ejercitará a partir de las 10.30 horas en las instalaciones de La Rosaleda y tras el entrenamiento hablará en sala de prensa Juanfran Funes -no antes de las 12.30 horas-.
Sin margen para descansar
Tras regresar de ese duelo copero, tampoco habrá mucho margen para el descanso, aunque los horarios de LaLiga han dado algo más de margen en esta ocasión para preparar el próximo duelo frente al Zaragoza en La Rosaleda, que será el que cierre la jornada, el lunes a las 20.30 horas.
