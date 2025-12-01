Horario y dónde ver el CF Talavera - Málaga CF de Copa del Rey

El Málaga CF se desplaza este miércoles hasta Talavera de la Reina para afrontar la eliminatoria a partido único de la segunda ronda de la Copa del Rey. El equipo blanquiazul superó en la primera fase al Estepona (1-3) y ahora deberá superar a domicilio al CF Talavera si quiere mantenerse vivo en el torneo. Será una buena oportunidad para comprobar si el equipo sigue evolucionando hacia lo que quiere Juanfran Funes, su nuevo técnico desde hace dos partidos, sin embargo, la afición blanquiazul lo va a tener más complicado de lo habitual para seguir el choque.

Horario del CF Talavera - Málaga CF

El encuentro entre el CF Talavera y el Málaga CF se jugará este miércoles 3 de diciembre, a partir de las 20.00 horas, en El Prado y no tendrá televisión. Solo los seguidores malaguistas que estén presentes en la grada podrán ver con sus propios ojos la actuación de los blanquiazules. El resto tendrá que hacerlo a través de la radio o en la página web y redes sociales de este periódico, que estará presente en Talavera de la Reina.

Sin televisión

Pese a los acuerdos que se han dado esta temporada para que sean pocos los partidos de estas primeras rondas de Copa que se queden sin retransmisión televisiva en directo, en esta ocasión el del Málaga CF será uno de esos partidos ‘fantasma’. En la primera ronda hubo más suerte, ya que Canal Sur apostó por televisar el Estepona-Málaga CF. Esta vez no se ha alcanzado ningún acuerdo con la cadena autonómica ni con ninguna otra y el choque se queda sin TV. Solo los partidos que impliquen a equipos de Primera División tienen garantizada la cobertura televisiva.

La Opinión hará un seguimiento a través de sus diferentes medios durante el choque desde las gradas de El Prado y nada más acabar tendrán toda la información del partido (crónica, rueda de prensa, uno por uno...) en la página web y al día siguiente en el soporte de papel.