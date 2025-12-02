Convocatoria del Málaga CF para Talavera de la Reina: una baja de última hora

El Málaga CF viaja rumbo a Talavera de la Reina, donde se enfrentará este miércoles (20.00 horas) al CF Talavera en la segunda ronda de la Copa del Rey en una eliminatoria a partido único, y lo hace con una convocatoria de 22 futbolistas, en la que hay una baja de última hora y una sorpresa del filial.

El club blanquiazul ha comunicado en la tarde de este martes que Joaquín Muñoz se queda finalmente en tierra por un proceso viral. Ante esta situación, Juanfran Funes ha decidido incluir en la lista de convocados a Ibon Badiola, jugador del Atlético Malagueño, que podría tener la oportunidad de estrenarse con el primer equipo. Por otro lado, se ha recuperado a tiempo Aaron Ochoa y también entra en la citación.

Además de la de Joaquín Muñoz, el Málaga CF cuenta para este encuentro con las bajas de Juanpe, Darko Brasanac, Ramón, Luismi, Moussa y Álex Pastor (sin ficha).

Convocatoria de 22 futbolistas

Alfonso Herrero, Gabilondo, Carlos Puga, Einar Galilea, Haitam, Chupe, David Larrubia, Carlos López, Víctor García, Murillo, Eneko Jauregi, Dani Sánchez, Javi Montero, Adrián Niño, Dani Lorenzo, Lobete, Arriaza, Rafita, Aaron Ochoa, Recio, Rafa Rodríguez e Ibon Badiola.