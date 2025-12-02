Funes, en la previa del Talavera-Málaga CF de Copa: "Debemos jugar desde la ilusión y el respeto"

Juanfran Funes habló en sala de prensa en la previa del CF Talavera - Málaga CF y habló sobre el partido de Copa del Rey como una "oportunidad" para que sus jugadores "disfruten de esta competición" con el club blanquiazul. El técnico granadino introducirá cambios en el once pero recalcó que "no es un partido de trámite". "Debemos jugar desde la ilusión y el respeto", remarcó.

La Copa, ¿obligación u oportunidad?

"Uno se enfunda la camiseta del Málaga y no sabe cuándo se la volverá a poner. Tenemos que dignificar el club allá donde va. La Copa representa una oportunidad de levantar la mano y decir que estoy en un gran momento de forma. Esa es la dinámica con la que lo afrontamos. Sabemos que es el torneo de la épica y la sorpresa. La idea tiene que ser que la Copa nos sirva. No puede ser algo engorroso por viajar. Tenemos que verlo desde otro prisma. Tiene que ser una oportunidad bonita para jugadores que disfruten de esta competición con el Málaga. La palabra 'oportunidad' aparece para muchos jugadores desde diferentes perspectivas: jugadores que debuten, jugadores que sumen minutos, que cojan confianza… Hay que aprovechar el partido y que nos dé una situación muy positiva".

Motivación del Talavera

"Como locales, querrán escribir una bonita historia para su trayectoria. A partir de ahí, es un partido de fútbol. A pesar de su momento, les hará estar a un gran nivel. Tenemos que igualarles en muchas cosas y una es la ilusión. Debemos jugar siempre desde la ilusión y el respeto. A partir de ahí empiezan nuestras opciones en el partido".

Posibilidades en la convocatoria

"Aarón Ochoa ha venido entrenando con continuidad. Ese golpe le mantuvo fuera de la dinámica de entrenamientos algunos días. Está apto para competir. Con Moussa es difícil recordar un partido de 90 minutos y continuidad de 2 o 3 partidos. Sabemos que con él todo lleva más tiempo. Necesito la seguridad de que pueda competir y es difícil. Todos son jugadores del Málaga. Arriaza está muy cerca de jugar, Rafita ya está jugando".

Dani Sánchez

"Cada persona siente de una forma distinta poder liberarse. Él lo ha decidido así. Ha sido una liberación para él. El otro día hablábamos de verlo sonreír. A veces cuesta seguir el ritmo de la competición, viviendo esa circunstancia se hace duro. Es una gran noticia para Dani. Tenemos claro que las buenas noticias de los jugadores son para el club. Que haya ocurrido esto y que se sienta mejor es algo muy positivo para todos".

Minutos para Carlos López

«Lo hemos hablado... El partido es una oportunidad para los jugadores. Probablemente no sea diferente con Carlos. Está en buena dinámica. Sabemos lo que queremos para el equipo. No es distinto lo que ocurre en otros puestos a lo que ocurre en la portería. Cualquier jugador necesita minutos".

Haitam, ¿titular?

«Haitam está compitiendo bien y está en dinámica de competición. Tuvo unos minutos en el primer partido. Quizás para espacios de tiempo muy prolongados no. En momentos puntuales sí sería capaz, pero tenemos que cumplir plazos y ver que tolera bien las cargas. Ya iremos prolongando el tiempo. Es un caso similar al de Moussa. Jugó contra el Estepona, está sintiéndose bien en los entrenamientos y eso da garantías de que pueda jugar. No sé si 90 minutos. En un torneo del KO, donde te juegas el pase a un partido, es difícil presagiar que pueda estar tantos minutos en el campo".

Rotaciones

"Vamos a dejar un rincón de sorpresa para que el partido tenga emoción. No es un partido de trámite".

Cambio de entrenador del Talavera

"Hablamos de que se podía dar la circunstancia. No sé si hubiésemos estado más cómodos o no. Son jugadores profesionales. Han vivido contextos muy diferentes. Tienen la capacidad suficiente para adaptarse a lo que nos venga. Partiremos de lo que hemos visto últimamente del Talavera. Contarán con esa ventaja estratégica de la incertidumbre y de hacer cambios tácticos. Siempre que hay un cambio, todos los jugadores quieren dar un paso adelante y no será distinto. Tenemos que tener presente que tenemos que manejar bien el partido, será determinante".

Partido a partido

"Nos hemos centrado en este partido. No pensamos en el siguiente. Alguno habla de Zaragoza, pero eso queda muy lejos aún. Vamos a intentar jugar bien este partido. Tendremos tiempo de especular con eso si es que pasamos la eliminatoria. Nos centramos en jugar bien. Cuando los jugadores establecen objetivos de resultados, cometen un error. Eso te lleva a la mediocridad. Nos planteamos objetivos inmediatos. Objetivos de resultados a medio y largo plazo te frustran. Lo importante son los objetivos inmediatos".

Evolución del equipo

"Lo que más me ha gustado es que el equipo ha luchado con convicción ante la adversidad. Eso es muy importante. Esa actitud es fundamental. El primer día llevábamos ventaja de 2-0, y esa es la más remontable. Cuando parecía que todo es más difícil y los fantasmas del pasado aparecen, ese pensamiento de que si te hacen dos, tú haces tres, hace que termines manteniendo el plan. Es digno de mención. El otro día se te tuerce muy rápido el partido y lo normal es salirse del plan y dudar. Tienen que mantener eso de seguir luchando ante la adversidad. Momentos de dificultad seguirán viniendo. La diferencia es que todos sigamos remando. Estará bien recordar estos partidos para seguir empujando".