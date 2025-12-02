Rival
El CF Talavera destituye a su entrenador un día antes de jugar contra el Málaga CF
El conjunto blanquiazul juega este miércoles en Talavera de la Reina la segunda ronda de la Copa del Rey
Cambio importante en el CF Talavera, rival del Málaga CF este miércoles (20.00 horas) en la segunda ronda de la Copa del Rey. A escasas horas de que el equipo blanquiazul visite el estadio municipal El Prado, el conjunto toledano ha decidido destituir a su entrenador, Diego Nogales, por la negativa marcha del equipo.
El CF Talavera es penúltimo en el Grupo I de Primera Federación y acumular cinco derrotas consecutivas. De hecho, no ganan un partido desde la primera ronda de Copa del Rey, cuando vencieron a domicilio al Rayo Majadahonda. Debido a la mala dinámica, el club talaverano ha decidido prescindir de su actual técnico un día antes de medirse al Málaga CF.
Su sustituto, según informan medios manchegos, será Alejandro Sandroni, que este mismo martes dirigiría ya el entrenamiento del equipo y podría sentarse en el banquillo frente al Málaga CF.
Comunicado oficial del CF Talavera
El Club de Fútbol Talavera de la Reina informa que Diego Nogales no continuará como entrenador del primer equipo.
La entidad quiere agradecer a Diego su dedicación, profesionalidad y compromiso durante el tiempo que ha formado parte del club. Bajo su dirección, el equipo ha afrontado una etapa exigente en la que ha demostrado una gran implicación tanto en el plano deportivo como humano.
Desde el CF Talavera le deseamos la mayor de las suertes en su futuro profesional y personal.
- Semana de lluvias y frío en Málaga: este es el pronóstico de la Aemet para los próximos días
- Belarra pide al Gobierno de Sánchez que no autorice el proyecto de Chipperfield para la Torre del Puerto de Málaga
- ¿Cuánto cobran los alcaldes de la provincia de Málaga?
- El otro 'Torcal de Antequera' de Málaga: un paraje desconocido con formaciones rocosas, laberintos y paredes de piedra
- Los vehículos sin etiqueta ambiental y que no estén empadronados en Málaga no podrán circular por la ZBE a partir de este domingo
- Estos son los seis locales de Málaga elegidos por la Guía Repsol para las comidas de Navidad
- El pueblo de Granada perfecto para una escapada otoñal desde Málaga: entre montañas y con la mejor gastronomía
- Entra en vigor hoy la ZBE y las multas en Málaga: más de 26.000 vehículos tendrán el acceso restringido