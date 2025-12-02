El CF Talavera destituye a su entrenador un día antes de jugar contra el Málaga CF

Cambio importante en el CF Talavera, rival del Málaga CF este miércoles (20.00 horas) en la segunda ronda de la Copa del Rey. A escasas horas de que el equipo blanquiazul visite el estadio municipal El Prado, el conjunto toledano ha decidido destituir a su entrenador, Diego Nogales, por la negativa marcha del equipo.

El CF Talavera es penúltimo en el Grupo I de Primera Federación y acumular cinco derrotas consecutivas. De hecho, no ganan un partido desde la primera ronda de Copa del Rey, cuando vencieron a domicilio al Rayo Majadahonda. Debido a la mala dinámica, el club talaverano ha decidido prescindir de su actual técnico un día antes de medirse al Málaga CF.

Su sustituto, según informan medios manchegos, será Alejandro Sandroni, que este mismo martes dirigiría ya el entrenamiento del equipo y podría sentarse en el banquillo frente al Málaga CF.

Comunicado oficial del CF Talavera

El Club de Fútbol Talavera de la Reina informa que Diego Nogales no continuará como entrenador del primer equipo.

La entidad quiere agradecer a Diego su dedicación, profesionalidad y compromiso durante el tiempo que ha formado parte del club. Bajo su dirección, el equipo ha afrontado una etapa exigente en la que ha demostrado una gran implicación tanto en el plano deportivo como humano.

Desde el CF Talavera le deseamos la mayor de las suertes en su futuro profesional y personal.