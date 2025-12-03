CF Talavera - Málaga CF: Mucho que perder... y mucho que ganar

El Málaga CF cambia LaLiga Hypermotion por la Copa del Rey para afrontar este miércoles (20.00 horas) la segunda ronda del torneo en Talavera de la Reina. El encuentro en el estadio municipal de El Prado frente al CF Talavera es de esos encuentros en los que se suele decir que hay mucho que perder y poco que ganar, por la obligatoriedad de superar a un rival de inferior categoría (Primera RFEF), pero en esta ocasión los blanquiazules sí que tienen también mucho que ganar, a nivel deportivo y emocional, si consiguen el triunfo y la clasificación a los dieciseisavos de final.

La era Funes acaba de comenzar y es muy importante para el equipo blanquiazul mantener esa calma que han dado los dos primeros resultados con el nuevo técnico en el banquillo. Se ganó al Mirandés en casa (3-2) y se sacó un punto muy valioso de Valladolid (1-1) y ahora toca seguir en esa buena senda en el torneo del KO. Aunque todo el mundo tiene claro que lo que da de comer es el campeonato liguero, avanzar en Copa también tiene varios aspectos positivos: el proyecto de Funes seguirá ganando credibilidad, habrá más oportunidades para los futbolistas que disfrutan de menos protagonismo en Liga y, además, el Málaga CF se ganaría el derecho a recibir, probablemente, a un Primera División en la siguiente ronda en La Rosaleda, con la repercusión que puede tener eso para el club también en lo económico.

Nueva etapa

Si esta nueva etapa en el Málaga CF se inició hace apenas dos semanas, la del CF Talavera va a arrancar justo contra los blanquiazules. El equipo toledano destituyó este mismo martes a Diego Nogales y le sustituyó por el argentino Alejandro Sandroni, que vivirá su primer partido como técnico de los talaveranos frente al Málaga. Este cambio ha venido motivado por la racha de cinco derrotas consecutivas que tiene al Talavera penúltimo en el Grupo I de Primera RFEF.

Funes ya dejó claro en sala de prensa que el encuentro tiene que afrontarse como una «oportunidad» para el equipo y para muchos de los futbolistas con menos protagonismo que podrán reivindicarse y sumarse al carro. El técnico granadino no ha querido dar demasiadas pistas sobre el once que salga de inicio en El Prado, pero sí que hay algunas cosas claras. Habrá rotaciones, empezando por la portería, donde volverá a aparecer como es habitual en Copa el canterano Carlos López. Y es presumible que haya minutos para jugadores que no han sido titulares todavía con Funes como Dani Sánchez, Gabilondo, Murillo, Montero, Rafa Rodríguez, Lobete, Eneko Jauregi o Chupete, entre otros. El que no va a estar es Joaquín por un proceso vírico, dando entrada al canterano Ibon Badiola.

Juanfran Funes, entrenador del Málaga CF, durante el encuentro de este sábado frente al Real Valladolid en el José Zorrilla. / LaLiga

Vuelta a Talavera

El equipo de Martiricos regresa a Talavera de la Reina 27 años después. Allí jugó uno de los partidos de la fase de ascenso a Segunda donde acabó consiguiendo subir a la categoría de plata. En esa única visita a El Prado, ante el Talavera CF (club del que nació el actual CF Talavera), cayó por 2-1. Pero la sonrisa al término de la liguilla fue para los malagueños. Todavía hay quien se acuerda de aquello que ocurrió en 1998 por la localidad toledana. 27 años después vuelven a verse las caras.