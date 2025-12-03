El Málaga CF se congela en Talavera y se despide de la Copa (2-1)

El Málaga CF firma en Talavera otra de sus muchas lamentables páginas en la Copa del Rey. Lo que debería ser noticia para el conjunto blanquiazul, por desgracia, se está convirtiendo en algo demasiado común en los últimos años. Otra vez eliminado por un equipo de inferior categoría. El equipo de Funes se presentó en El Prado con un once plagado de los menos habituales y el experimento salió muy mal. Tras una primera parte igualada, donde incluso pudo adelantarse en varias ocasiones, los malagueños cuajaron un segundo tiempo desastroso para despedirse de esa edición de la Copa eliminado por un CF Talavera que ya espera a un Primera gracias al doblete de Sergio Montero. El gol de Adrián Niño al filo del minuto 90 llegó ya sin casi tiempo para la igualada.

Funes revolucionó el once para el duelo copero en Talavera. Cambió el equipo al completo con respecto a los últimos encuentros de Liga. Salió al verde de El Prado en busca de la clasificación con Carlos López; Gabilondo, Murillo, Montero, Dani Sánchez; Arriaza, Ochoa, Rafa Rodríguez; Haitam, Lobete y Chupete. Y la apuesta salió rematadamente mal.

Primer tiempo sin goles

El conjunto blanquiazul tuvo mayor dominio pero le costó profundizar hacia la portería rival en los primeros 45 minutos. Dispuso de algunas ocasiones claras y conforme fueron pasando los minutos el control de partido de los de Funes iba siendo mayor. La primera peligrosa llegó a los 4 minutos. Haitam llegó por banda y el tiro de Chupete la sacó un zaguero local cuando ya se colaba en la portería. El mayor peligro del Talavera estaba llegando a balón. Nahuel Arroyó la envió rozando el palo en una falta muy peligrosa al borde del área. Y en el córner posterior, David Cuenca se elevó por encima de todos para cabecear demasiado centrado. Balón a las manos de Carlos López.

Pasó el primer momento de sufrimiento para el Málaga CF, que intentó dominar en todo momento el juego con mucho pase entre los centrales y Pablo Arriaza. Llegó de nuevo con peligro el equipo blanquiazul. Chut lejano de Gabilondo que sacó con un paradón Jaime González a los 15 minutos de partidos. Lo siguió intentando el equipo de Funes con disparos lejanos de Chupete y Rafa que se marcharon rozando el larguero. Siguió empujando el Málaga y llegó la más clara del choque hasta ese momento. Ganó la línea de fondo Dani Sánchez y puso un centro muy peligroso que llegó en el segundo palo a Haitam, que no pudo materializar el 0-1 en el mano a mano ante el meta talaverano. Con un el equipo de Martiricos sometiendo cada vez más a su rival, pero sin goles, se alcanzó el descanso.

Quiso cambiar el guion del partido Funes con un doble cambio para el inicio de la segunda mitad. Haitam y Ochoa se quedaron en la caseta. Entraron Rafita y Eneko Jauregi. Y a punto estuvo de marcar Rafita en la primera jugada del segundo tiempo. Centró Lobete y llegó el canterano al segundo palo, remató y de nuevo Jaime González hizo una intervención de muchísimo mérito para mandarla a córner.

Desastre blanquiazul en 10 minutos

El que acertó primero fue el Talavera de la Reina. A los 10 minutos de la reanudación consiguió adelantarse el cuadro toledano. Gallardo la puso desde la derecha, Montero no fue contundente en el despeje de la cabeza y el balón le cayó a Sergio Montero, que la empaló y batió con un zapatazo a Carlos López.

El gol cambió por completo el partido. Se vino arriba el estadio y subió la energía de los suyos. Creía más que nunca el Talavera. Y por empuje llegó el segundo tanto. De nuevo Sergio Montero. Fue el que más ganas le puso y se llevó el balón para acabar empujando el balón a puerta vacía. Eliminatoria muy cuesta arriba a 25 minutos del final.

Reacción sin tiempo

Funes metió a Larrubia y Adrián Niño en busca de una remontada a la desesperada. Pero la cosa estaba ya realmente complicada y, además, no daba sensación alguna de que el Málaga pudiese levantar este 2-0. Fue el propio Adrián Niño en el minuto 89, casi sin tiempo para la igualada. Otra eliminación sonrojante. A pensar en LaLiga Hypermotion.