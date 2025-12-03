Funes: «Hay que hacer paréntesis y focalizarse en la Liga»

El Málaga CF volvió a caer en la Copa ante un rival e inferior categoría. Y Funes, entrenador granadino, tiene claro que en este tipo de partidos si no «igualas la intensidad en el otro fútbol, pues todo se complica». El técnico blanquiazul lamentó el bajón en la segunda parte, pero pienso que toca hacer «paréntesis» y centrarse en la Liga.

Análisis de la eliminación

«Un partido de circunstancias que ha cambiado cuando no hemos podido mantener lo de la primera parte. En cuanto cambiamos la estructura, no hemos cambiado la idea de juego de la primera mitad. Si no eres capaz de imponerte en el juego y tampoco igualas la intensidad en el otro fútbol, pues todo se complica. No fuimos capaces de ganar los duelos, la circulación».

Ilusión e intensidad del rival

«Avisados estábamos. Al Ceuta le pasó ayer. Es el torneo de la épica y las sorpresas y empieza a no ser de las sorpresas. Si no les superas intensidad, emoción, te pueden superar. Yo les he dicho que este partido para la mitad de la plantilla hace dos años podía ser un duelo de Liga y para la mitad una ilusión porque estábamos en Tercera. Si hubiéramos tenido más puntería en la primera parte, el partido habría cambiado. A partir del cambio de estructura, nos desdibujamos».

Cambios en el descanso

«Eran cambios obligados. A Dani le entró fiebre esta tarde y a Haitam y a Ochoa no los podíamos exponer tanto. A partir de ahí, no podíamos mostrar mucho más. Era un partido de circunstancias. No quiero decir el infortunio. La situación que se ha dado es la que ha sido y todo lo que ha pasado ha sido obligado y no por ser buscado».

Revolución en el once

«Dije la palabra de oportunidad. De que muchos jugadores acumulasen minutos. Hemos perdido la oportunidad de repetir esto otra vez y de que jugadores que están teniendo menos minutos como Haitam o Aarón Ochoa vivan dentro de la competición. Esa es la oportunidad que perdemos. Cada vez que pierdes es duro. Hay que hacer paréntesis de la Copa y es importante focalizarse en el campeonato de Liga con la gran igualdad que existe».

Actuación de los debutantes

«Arriaza ha estado bien. Nos ha dado lo que conocemos. Igual podría haber entrado en un contexto diferente, pero creo que ha competido bien y en esa línea estamos muy contentos. Y la idea con Ibon, después del entrenamiento del lunes, después de que muchos jugadores hicieron un gran esfuerzo en Valladolid, viniera con nosotros. No era fácil la situación con la que ha entrado. Ha intentado lo máximo».

Errores en los goles

«El 1-0 viene de una jugada donde no agarramos el balón y después no despejamos bien. Si no dominamos en el juego, tenemos que estar fuertes en el otro fútbol. No siempre vas a tener la opción de jugar como a ti te gusta. Quizá ahí sí nos han faltado cosas. Hay que adaptarse a todas las circunstancias a la hora de competir».

Centrados en la Liga

«El lunes tenemos un partido fundamental y transcendental ante un equipo que viene de ganar tres partidos seguidos. Idea muy clara de lo que tenemos que hacer el lunes. Creo que en LaLiga hemos competido bastante bien en los últimos dos partidos y la afición estaba muy orgullosa. La Copa era un paréntesis que se abría y toca cerrarlo. Pedir disculpas a la afición porque no les vamos a poder brindar un partido copero en La Rosaleda. Ahora toca focalizarse en la Liga que es muy complicado. Hace dos semanas empezamos el partido en descenso. Ahora tenemos que asegurar que ellos disfruten con el juego y nosotros respondamos en Liga con resultados. Estoy convencido de que nos vamos a encontrar a un equipo muy diferente el lunes al que hemos visto en la segunda parte de hoy en Talavera».