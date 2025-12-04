Afición
La afición prepara una protesta contra el "secuestro" del club para la previa del Málaga CF-Zaragoza
La iniciativa prevista para la tarde del próximo lunes pretende denunciar la situación en la que vive la entidad blanquiazul desde hace años
La afición del Málaga CF ya está más que harta de la eterna situación en la que vive instalado el club y este lunes volverán las protestas para denunciar su "secuestro judicial". El ritmo del fútbol va por un lado y los plazos de la justicia por otro totalmente diferente. La entidad de Martiricos lleva ya casi seis años administrada judicialmente mientras desde los juzgados se eterniza la causa contra los Al-Thani y sus seguidores ya no aguantan más.
Convocatoria en la previa del partido
La previa de importantísimo encuentro que juega el Málaga CF este lunes frente al Real Zaragoza en La Rosaleda va a estar caldeada. El Frente Bokerón ha convocado a los aficionados que quiera protestar contra el "secuestro judicial" a las 19.30 horas, una hora antes del partido, para un "corteo" en que se denuncie la situación del club.
"¡Malaguistas, llegó nuestra hora! Este lunes haremos un corteo para denunciar la situación del Málaga CF. En la cabeza del corteo marcharán varios prisioneros con escudos del MCF y tras ellos la afición con una pancarta reivindicativa. ¡Os esperamos a todos!", reza el escrito publicado por el grupo ultra en las redes sociales. "Entre todos juntos liberemos al Málaga", dice el lema de la convocatoria.
Casi seis años de administración judicial
Hacía tiempo que no se organizaban protestas de este tipo por parte de la afición. Las últimas se dieron en la temporada del descenso a Primera RFEF y anteriormente se llevaron a cabo otras contra los Al-Thani y demás dirigentes del club. La afición está cansada, como se refleja en pintadas y cánticos desde la grada en los últimos partidos contra sus mandatarios -administrador judicial, director general y director deportivo- y por ello vuelven las manifestaciones a la calle, para reclamar de paso al juzgado que acelere en el juicio a los Al-Thani y el Málaga pueda volver a ser un club "normal".
