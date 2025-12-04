Debut aciago para Arriaza y Badiola con el Málaga CF en Talavera

El Málaga CF sigue sacando talento de La Academia. El partido de Copa de este miércoles en Talavera de la Reina, donde el equipo blanquiazul firmó otra bochornosa eliminación copera, sirvió para ver a dos nuevos 'cachorros' con el primer equipo. Pablo Arriaza e Ibon Badiola han sido los dos primeros canteranos en debutar en la era de Funes como técnico del primer equipo.

Funes los conoce bien, ha sido su entrenador en el Atlético Malagueño hasta hace un par de semanas y ya les ha hecho estrenarse con la camiseta del primer equipo. Ante tantas bajas y aprovechando las clásicas rotaciones en Copa, Pablo Arriaza e Ibon Badiola pudieron vivir su primera noche con el primer equipo, aunque no tuviera un final feliz.

Debut con triste final

Arriaza salió de inicio y jugó el partido completo. Fue ganando confianza con el paso de los minutos, haciendo las labores que se le encargan a Izan Merino desde que Funes es el entrenador del primer equipo.

Badiola, por su parte, tuvo su oportunidad en la segunda parte. Fue el último cambio de Funes a 20 minutos del final. Entró en un contexto muy complicado del partido, con el Málaga CF 2-0 abajo y aun así no se escondió. Estuvo algo errático en sus primeras intervenciones, pero luego participó en la jugada del gol de Adrián Niño.