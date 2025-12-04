Fecha y hora confirmada para el primer partido del 2026 del Málaga CF

LaLiga ya ha confirmado los horarios de la 20ª jornada de LaLiga Hypermotion, la primera del año 2026 en la categoría de plata tras el parón navideño. En ella, el Málaga CF visitará al Sporting de Gijón en El Molinón y el encuentro se jugará el domingo 4 de enero a las 14.00 horas.

El conjunto blanquiazul se estrenará en 2026 a la hora del almuerzo, un horario que ya ha tenido esta temporada en varias ocasiones. Los de Funes cerrán el 2025 con el derbi andaluz en La Rosaleda frente al Almería, el domingo 21 de diciembre, en otro encuentro que se disputará a las 14.00 horas, y será dos semanas después, tras ese descanso navideño, cuando vuelva a la competición en El Molinón.

Ese será el penúltimo encuentro de la primera vuelta para el Málaga CF. Después solo quedará la visita del AD Ceuta a La Rosaleda -horario por confirmar- antes de llegar al ecuador de la competición.

Próximos partidos

Jornada 17. Málaga CF - Real Zaragoza: lunes 8 de diciembre, 20.30 horas.

Jornada 18. Albacete - Málaga CF: sábado 14 de diciembre, 16.15 horas.

Jornada 19. Málaga CF - Almería: domingo 21 de diciembre, 14.00 horas.

Jornada 20. Sporting de Gijón - Málaga CF: domingo 4 de enero, 14.00 horas.