El primer borrón de la era Funes

El primer resbalón de la etapa de Juanfran Funes en el banquillo del Málaga CF llegó en Talavera de la Reina. El entrenador granadino aterrizó en el primer equipo hace dos semanas, tras la destitución de Sergio Pellicer, y había conseguido revertir la situación del equipo en Liga, al menos a nivel de resultados, pero el patinazo llegó en la Copa del Rey frente a un rival de inferior categoría como es el CF Talavera.

Nuevo bochorno copero

No es ni la primera, ni la segunda ni la tercera vez que al Málaga CF le ocurre algo así en los últimos tiempos. La afición blanquiazul se ha habituado a ver su equipo caer año tras año en el torneo del KO ante equipo que, sobre el papel, son inferiores. Estepona, Nástic, Rayo Majadahonda, Escobedo, Numancia... Y esta vez tocó en Talavera de la Reina firmar otra página negra en la historia copera del club.

El equipo blanquiazul se presentó en El Prado para enfrentarse al penúltimo clasificado del Grupo I de Primera Federación, que venía de cinco derrotas consecutivas y que había cambiado de entrenador 24 horas antes del partido, y el plan de Funes, en esta ocasión no salió. El técnico granadino revolucionó el once y dio entrada a los futbolistas que menos participación habían tenido con él en sus dos partidos de la Liga en los que ya había estado al mando. No repitió ni un solo titular con respecto a los encuentros frente al Mirandés y el Real Valladolid y el equipo lo acabó pagando caro.

Encuentro de segunda ronda de la Copa del Rey entre el Talavera y el Málaga CF / Agencia LOF

Una segunda parte desastrosa

La segunda parte del Málaga CF en Talavera de la Reina fue horrible, para olvidar. La primera no fue para tirar cohetes, pero al menos dominó, tuvo mucho balón y pudo haberse ido por delante al descanso. Pero tras el intermedio todo fue un desastre. Funes cambió el esquema y el Málaga se desdibujó. La apuesta por jugar con Eneko Jauregi y Chupete juntos, con el canterano algo más retrasado, no salió bien. La escuadra de Martiricos perdió el enlace de Ochoa en la mediapunta y fue incapaz de mantener el estilo que había mostrado desde la llegada de Funes al banquillo. Y con el gol local todo se desmontó como un castillo de naipes. Jugadores sobrepasados y falta de liderazgo sobre el césped para dar la vuelta la situación. Solo cuando entraron Larrubia y Adrián Niño en el tramo final, ya con 2-0, se le vio algo en ataque al equipo.

Lo positivo de todo esto, por intentar sacar algo, es que ese batacazo ha llegado en la Copa del Rey. Caer ante un rival de inferior categoría nunca es plato de buen gusto, sobre todo si haces un partido tan flojo, lo bueno es que el drama se apagará si el Málaga consigue derrotar este lunes al Zaragoza en La Rosaleda. En ese encuentro sí que habrá en juego tres puntos vitales ante el colista de LaLiga Hypermotion. La era Funes comenzó bien en Liga, con cuatro puntos de seis posibles que han llevado al equipo a la zona media de la tabla y estirar ese buen momento sumando otra victoria en casa es imprescindible para que los ánimos sigan calmados. Al Málaga le quedan tres partidos antes del parón -Zaragoza, Albacete y Almería- y sería recomendable sumar un buen puñado de puntos para que Funes, su plantilla y la afición pasen unas Navidades más o menos tranquilas.