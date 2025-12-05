Próximo rival del Málaga CF: Real Zaragoza, un colista con la flecha hacia arriba

El Málaga CF vuelve a competición liguera tras el traspié en la Copa en Talavera de la Reina y su siguiente parada es recibir este próximo lunes festivo al Real Zaragoza en La Rosaleda (20.30 horas). El equipo blanquiazul ha logrado cambiar el rumbo, al menos a nivel de resultados, desde la llegada de Juanfran Funes al banquillo -ha sumado cuatro puntos de seis posibles- y ahora debe volver a la senda del triunfo en casa ante una escuadra que llega colista pero en su mejor momento de la temporada.

Partido ‘trampa’ para el Málaga CF. Si uno mira únicamente la clasificación puede pensar que recibir al último de la tabla puede ser un escenario fácil para sumar tres puntos, pero ni muchos menos va a ser así. El Zaragoza llega lanzado y, aunque se mantiene colista, ha pasado de estar desahuciado para muchos a meterse de lleno en la pelea por abandonar los puestos de descenso.

Rival en racha positiva

El equipo maño ha remontado el vuelo con la llegada de Rubén Sellés a su banquillo. La reacción no fue inmediata, pero parece que su nuevo técnico ya ha dado con la tecla para hacer funcionar a una plantilla que no estaba configurada para estar ahí abajo. El Zaragoza firmó un inicio de campeonato desastroso con Gabi Fernández como técnico. Sumó solo seis puntos en nueve jornadas y eso provocó su destitución. En los primeros cuatro partidos con Sellés la situación se agravó con otras cuatro derrotas consecutivas -Cultural Leonesa, Sporting de Gijón, Deportivo de la Coruña y Granada-, sin embargo, en las últimas tres jornadas ha ganado de manera consecutiva al Huesca (1-0), Éibar (1-2) y Leganés (3-2).

Esa buena racha le ha llevado a reengancharse a la lucha por la permanencia. Sigue último, con 15 puntos, pero ya está a solo tres puntos de poder salir de la zona de descenso y a cuatro puntos del Málaga CF. El único borrón de las últimas semanas le ha llegado esta semana, al igual que al Málaga, en la Copa del Rey. El equipo aragonés fue eliminado este jueves, con prórroga incluido, por el Burgos (0-1) en el estadio modular en el que está jugando sus partidos de local el Zaragoza mientras levantan la nueva Romareda.

Sin duda, será un partido muy complicado entre dos equipos que están necesitados. El Zaragoza, para intentar seguir con una línea ascendente que le lleve fuera de la zona roja. Y el Málaga CF, para alejarse de ese descenso que tiene a solo un punto, seguir escalando en la clasificación y que la credibilidad del proyecto de Funes siga en aumento.

Estos tres partidos que tiene el Málaga CF por delante antes de finalizar el año -Real Zaragoza (casa), Albacete (fuera) y Almería (casa)- van a ser fundamentales para que el equipo blanquiazul, su técnico y, de paso, también su afición vivan el parón navideño en un ambiente lo más calmado posible.