Rueda de prensa de Funes previa el Málaga CF - Zaragoza: "Hay que centrarse en el presente inmediato"

Juanfran Funes volvió a hablar en sala de prensa este viernes para analizar el importante encuentro del próximo lunes frente al Zaragoza en La Rosaleda, aunque parte de su larga comparecencia estuvo centrada en lo que ocurrió el miércoles en Talavera de la Reina, donde el equipo cayó eliminado ante un Primera RFEF. El técnico blanquiazul insistió en cerrar el "paréntesis" de la Copa y focalizarse en el choque liguero. "Este es el más importante del año. Cuando acabe, el más importante será el siguiente", aseguró. Sobre el rival, explicó que "el míster ha sido capaz de darle solidez sin la pelota. Vamos a tener que cargarnos de paciencia".

Explicación por la eliminación copera

"No hablo de ilusión, hablo de la del rival. Cuando juegas contra un rival de superior categoría, te da la oportunidad de escribir una página bonita de tu historia. Eso hace que ocurran estas cosas. No es casualidad que tantos equipos hayan caído. La ilusión iguala mucho las cosas. Eso hace que no sea tanta sorpresa. Han perdido algunos con equipos de dos categorías abajo. A veces no es fácil. Jugadores que vienen de lesión, sin minutos. Estar en ritmo de competición no es fácil".

La Copa, capítulo cerrado

"Era una competición distinta, queríamos hacerlo bien. Sigo pensando que era una oportunidad. Ya no tendremos esos beneficios que nos podría otorgar. A partir de ahí, cerramos paréntesis. Hay personas que cargan problemas en la mochila, hay que centrarse en el presente inmediato. Lo mejor es no echarnos más piedras. Se cerró la Copa y toca seguir. Es doloroso quedar eliminado, lo siento así. También por la forma en la que se produce. Tenemos que gente que va a ver el partido, que llegan a Málaga a las 4 de la mañana... Uno se siente mal. No podemos seguir viviendo con la pena.

Importancia del partido contra el Zaragoza

"Tenemos un partido trascendental. Sabemos la dificultad que tiene. Vienen con tres victorias seguidas, con lo que cuesta ganar en Segunda. Es un bloque fuerte. Es difícil hacerle goles, generarles situaciones. Se ha hecho muy fuerte en los pasillos interiores. Han dado un paso adelante. Tienen buena plantilla. Todo lo que pongamos es poco. Es muy importante, se lo he dicho a los jugadores, paréntesis cerrado. Tenemos que ser capaces de que la gente que viene a vernos se sienta orgullosa de nosotros. Es fundamental que así suceda".

Charla con los jugadores

"La derrota les escuece y les duele. Ya hemos pasado el duelo. Creo que han hecho un entrenamiento espectacular. Han sacado la espina que llevan dentro. Me ha encantado el ritmo y la intensidad. Que toda esa rabia la saquen para revertirlo de forma positiva. Ojalá fuésemos capaces de seguir entrenado como lo hemos hecho".

¿Partido clave?

"El Málaga se dirige hacia el siguiente partido. Hay una frase de Federer, que cada punto es el más importante. Cada punto. Este es el más importante del año. Cuando acabe, el más importante será el siguiente. Todo lo que sea salirnos de ahí será un grave error. Hay muchas situaciones que uno no puede manejar, hay que centrarse en el presente. Lo importante es que la gente se vaya contenta el lunes de La Rosaleda".

Adrián Niño

"Los delanteros viven para hacer goles. El que más minutos ha estado en el campo ahora ha sido él. Los otros también los vemos hacer goles. Van a funcionar bien. Lo han demostrado en la competición. Eneko, Chupete, ahora Adrián... Han hecho goles. Si hay una posición en la que estamos tranquilos es ahí. Viven muchas veces de ese momento. Lo importante es que lo sigan demostrando en el verde y se plasme en los partidos. Sería una gran noticia para todos".

¿Decepcionado con algunos jugadores?

"Las cosas hay que analizarlas en su justa medida. No centrarse en evaluar a nadie por momentos concretos. Cuando juegas un partido con compañeros que vienen en un ritmo alto de competición, el contexto colectivo es uno y lo que puede ocurrir es otro. Venían de no jugar muchos partidos. Carlos, Dani Jokin, la pareja de centrales... Pablo e Ibon debutando, Rafa venía de no ser titular... Muchos no participaban en un contexto de continuidad, te lleva a no mostrar la excelencia. Debemos analizarlo desde ahí".

Primer momento complicado

"Me sentí muy mal. Ves a la gente y escuece. En esta profesión, cuando estás al frente de un grupo, tienes que entrenar mucho todo esto, que se manifieste el tiempo justo. Lo vivo con una ilusión tremenda, tengo mucha energía. Uno solo piensa en que el siguiente partido salga bien. La ilusión está intacta. Estamos en una situación compleja, como casi todos los equipos. Convencido de que puede salir bien y vamos a ser capaces de disfrutar del año".

Sistemas de juego

"Los que me llevan siguiendo años, en Loja, El Palo, el filial... Llevo muchos años utilizando ese sistema, lo he repetido infinidad de veces. No son muchos los partidos en mi carrera en los que he empezado con dos puntas. Pero no podemos cerrarnos a nada, es posible. Tienen que manifestar que pueden hacerlo. El otro día se debilitó el eje. Un sistema con línea de tres te permite mantener la estructura por dentro jugando con dos puntas. De inicio, probablemente no. Es una posibilidad y puede salir bien".

Rival: Real Zaragoza

"Los jugadores son los mismos, eran buenos antes y ahora. Tiene una gran plantilla. Ha cambiado la dinámica en el juego. El míster ha sido capaz de darle solidez sin la pelota. Vamos a tener que cargarnos de paciencia. Es un equipo que no le están casi ni disparando. Se ha mucho muy fuerte en el eje, te expones a transiciones. En puntos está empezando a dar sus frutos".

Centrales

"Cuando llegamos, Montero y Murillo no están disponibles para participar. Quisimos darle continuidad en Valladolid. Queremos valorar el acierto. Va a haber momentos para todos, ellos lo tienen que provocar. Hablo del equipo entero, es muy sano que cuando entren lo hagan bien. Igual vuelven a entrar al once y vuelven a salir. Tenemos unas circunstancias y el equipo creará otras. Estamos tranquilos, somos capaces de competir bien. Hay que reforzarlos para seguir una línea de trabajo".

Haitam

"Quizás me hubiese venido mejor meterlo en la segunda mitad, pero una prórroga lo exponía demasiado. Ha estado con mucho tiempo de inactividad. Lo protegimos. Lo que manifestó fue bueno, me gustó. Esos partidos van a un ritmo diferente que en Segunda. Fue una de las grandes noticias. La vuelta de Haitam, Ochoa... son importantes para nosotros. Nos pueden ayudar mucho".