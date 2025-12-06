Málaga CF y Real Zaragoza, pendientes de una jornada con la zona media-baja al rojo vivo

El Málaga CF y el Real Zaragoza, que han iniciado el fin de semana como 13º y 22º, respectivamente, se encargan de cerrar la jornada 17 el próximo lunes, a partir de las 20.30 horas, en La Rosaleda. No obstante, van a estar muy pendientes de numerosos cruces que enfrentan a equipos de la zona media-baja de la clasificación y que pueden presionar a malagueños y maños antes de que ruede el balón.

Hay que partir de la premisa de que hay 14 equipos separados por seis puntos, desde la novena plaza del Valladolid hasta el puesto de colista que ocupa el próximo rival de los de Martiricos. Conseguir una victoria, un empate o una derrota permite dar un salto monumental o quedarse anclado a la zona de peligro.

Sábado

Abren el sábado, a partir de las 14.00 horas, Andorra (19º) y Almería (3º). El equipo del Principado sigue sin sustituto para Ibai Gómez en el banquillo, con Carlos Manso como entrenador interino. Enfrente estará uno de los equipos candidatos al ascenso directo, pero que parece haberse desinflado en las dos últimas jornadas.

A partir de las 16.15 horas, el Huesca (16º) recibe al Valladolid (9º), separados por dos puntos. El técnico de Pucela sigue discutido tras el empate contra el Málaga CF, a falta de victorias. Mientras que la Real Sociedad B (17º) y el Sporting de Gijón (11º) cierran el sábado. Toda la inercia positiva que trajo Borja Jiménez ya está en duda después de cinco partidos seguidos sin ganar.

Domingo

Ya el domingo, Leganés (18º) y Córdoba (10º) pondrán a prueba dos estados de forma delicados. El conjunto madrileño destituyó hace unos días a Paco López tras caer en la Copa y será el entrenador del filial quien se siente en el banquillo. Por su parte, los de Iván Ania también suman cuatro partidos consecutivos sin sumar. Tampoco va mucho mejor el Eibar (20º), obligado a sumar contra la Cultural Leonesa (12º) para salir del descenso. Mientras que el Granada (14º) se cita con un Ceuta (8º) al que separa un punto del play off de ascenso.

Lunes

El lunes, festividad de la Inmaculada, habrá dos partidos más con equipos implicados en la zona media-baja junto al Málaga CF-Zaragoza. El Albacete (15º) visita a una de las grandes sorpresas de la parte alta como es el Burgos (5º), pese a las dos derrotas seguidas que acumula. También el Mirandés (21º), empatado con el equipo de Rubén Sellés, es que el lo tiene más complicado ante un UD Las Palmas (4º) que quiere mantener el pulso a los líderes.

En definitiva, una jornada apasionante, con muchos partidos importantes entre equipos de la zona media-baja, que mantendrá pendiente al Málaga CF y al Real Zaragoza a la espera de que su partido cierre la jornada 17.