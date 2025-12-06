Once titular del Málaga CF: Funes medita su columna vertebral

Juanfran Funes afronta este lunes el reto de mayor exigencia hasta el momento: el Real Zaragoza. No se trata de sus tres victorias consecutivas, que también, sino de dejar un poco más atrás al colista de LaLiga Hypermotion con el que mantiene cuatro puntos de diferencia. Es el momento de ir a lo seguro, a por un buen resultado y el Málaga CF podría estar ante un acontecimiento inédito en su historia reciente: repetir un once por tercera vez consecutiva en Segunda División.

El técnico de Loja cuenta con un bagaje de tres partidos tras la destitución de Pellicer, dos en Liga y uno en Copa del Rey, y ya se pueden ir sacando las primeras conclusiones acerca de ‘nuevo’ Málaga CF. Precisamente, la derrota contra el Talavera dejó muy evidente que hay varios escalones entre los que ahora mismo son titulares y el resto de la plantilla, y es ahí donde entra la posible columna vertebral que se está creando.

El entrenador blanquiazul ha utilizado apenas a 17 jugadores en sus dos primeros partidos ligueros. O lo que es lo mismo, ha repetido el once titular contra el Mirandés y el Real Valladolid, y ha utilizado a seis futbolistas más como recambio. Un eje muy claro que, en caso de confirmarse este lunes, dejaría algo señalados a algunos miembros de la plantilla en relación a sus minutos.

Recio y Galilea han sido los centrales titulares de Funes en Liga. / Gregorio Marrero

Revolución en defensa

La apuesta por Alfonso Herrero era clara, pero no tanto por la dupla Einar Galilea-Recio. Es cierto que las sanciones de Javi Murillo y Montero obligaron a Funes a utilizar una pareja de centrales hasta ahora inédita. Sin embargo, ha sido la que mejor rendimiento ha dado en estas dos últimas semanas. Especialmente, el canterano con ficha del Atlético Malagueño. El vasco, con errores contra el Mirandés, se erigió posteriormente con una exhibición por arriba en Pucela.

Izan Merino, también por ‘obligación’ ante la baja de Juanpe, se ha convertido en capitán general como pivote defensivo. Más que por las dos titularidades, por los galones que ahora tiene para sacar el balón desde atrás y ordenar el equipo. Ni siquiera los ocho puntos en la cabeza le frenaron para estar en Valladolid. Si poca gente puede sentarle, no se quedan atrás Dani Lorenzo y Dotor. Ahora como interiores, el intercambio de posiciones y la fluidez del fútbol les ha hecho dar un paso adelante en la confianza y en el liderazgo.

La otra figura intocable hasta ahora es Adrián Niño. Recuperado de su lesión, acumula cuatro de los cinco goles que se han marcado con Funes a los mandos. Precisamente, el técnico hacía referencia en rueda de prensa a que había sido el delantero con más minutos sobre el césped, pero también ha sido el que ha demostrado mayor eficacia en estos encuentros tan importantes para escalar en la clasificación de Segunda.

¿Intocables?

Hasta ahí parece haberse construido la columna vertebral y podría repetir este lunes. Otra posición asentada, aunque no tanto por el rendimiento, es la del extremo. Joaquín Muñoz y David Larrubia no están siendo todo lo decisivos que su verano prometía. Ni de cara a gol ni tampoco en la toma de decisiones cuando se acercan al área rival. La Copa demostró que Lobete o Haitam están lejos de ser opciones de peso, al menos desde el inicio del partido.

O el caso de los laterales, con Puga cada vez más asentado desde el regreso de esa lesión muscular. Si consiguiera volver cuando antes a ese estado de forma previo... Tampoco parece haber demasiadas dudas en la banda izquierda, en lo que parecía ser una lucha alternativa entre Víctor García y Dani Sánchez. Ambos han venido lastrados por sus errores en las últimas semanas. La Copa fue para el malagueño, el resultado lejos de ser convincente.

A las puertas del mercado de invierno

A partir de ahí, queda un grupo de jugadores -Chupete, Jauregi, Rafa, Lobete, Murillo, Montero, Gabilondo, Ochoa...- que debe dar un paso adelante para entrar en esa columna vertebral. Habrá que ver qué es lo que acaba decidiendo Funes para recibir al Zaragoza. Lo importante es ir consiguiendo puntos y hacer con los jugadores más fiables. Quedan en 2025 Albacete y Almería, tres oportunidades en total para convencer antes de que llegue el complejo mercado de invierno.