Rubén Sellés analiza al Málaga CF: "Con Funes tienen una identidad muy marcada"

Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza, compareció en rueda de prensa antes de viajar hasta la Costa del Sol para enfrentarse el lunes, a partir de las 21.00 horas, contra el Málaga CF. El técnico maño aseguró que hay diferencias entre el estilo de Funes y el de Pellicer, y que los dos últimos partidos de los blanquiazules han demostrado "una identidad muy marcada" en los de Martiricos.

Málaga CF

"Creo que es un rival siempre difícil. Un rival que, históricamente, acumula jugadores que siempre son buenos técnicamente y que son muy dinámicos. Creo que con el cambio de entrenador, vamos a ver, Funes tiene un estilo algo diferente al que tenía Sergio y unas situaciones algo diferentes. Entonces, tenemos que ajustar bien, tenemos que irnos incluso a ver lo que hacía el propio entrenador anteriormente a coger el equipo. Han sacado cuatro de seis con el nuevo entrenador, incluido el punto en Valladolid, lo cual es una plaza muy difícil. Son competitivos, tienen una identidad muy marcada en estos dos partidos, intentando ser dominadores y manteniendo una serie de espacios que quieren ocupar y creo que va a ser un partido bastante interesante para nosotros, un buen desafío y creo que vamos a tener un buen rival enfrente".

Funes intentará este lunes mantener la racha invicta en Liga. / Álex Zea

Colista al alza

"Cualquiera que piense que después de las victorias en Liga podemos relajarnos o podemos pensar que somos más de lo que somos, seguimos últimos. Esa es la realidad pura y dura de la competición, más allá de lo que pasase antes o de lo que esté pasando ahora. Igual que nos habíamos focalizado en el Burgos en Copa y queríamos pasar dando un buen partido en casa, ahora estamos focalizados en el Málaga y en cómo competir contra ellos e intentando sacar los tres puntos. El mensaje de seguir trabajando para ser mejores cada día. Todo lo que sea fuera de eso, a mí no me interesa para nada. Me interesa el foco en lo que tenemos absolutamente delante nuestra, en entrenar bien, en preparar los partidos, en llegar al partido y tener la idea clara, en que todos tengamos la misma idea y la compitamos, y en intentar seguir forzando estas situaciones de ser dominantes dentro de los partidos. A partir de ahí, todo lo que sea especulación, qué pasaría si... es que no me interesa absolutamente para nada.

Resurgir tras la Copa

"Vamos a intentar ir a ganar y lo que pase después del partido ya lo evaluaremos porque al final es especular, va a ser perder el tiempo. Sabemos lo que hay, no va a cambiar el hecho de que no pasásemos en Copa. Lo hemos analizado, lo hemos trabajado, dónde podíamos haber hecho las cosas mejor. Ahora ya vamos a ir a Málaga y en nuestra cabeza de momento no está el qué pasaría si, como te he dicho antes, está en preparar el partido e ir a por los tres puntos y cuando acabe el partido ya nos sentaremos y valoraremos.

Clasificación

"Nuestro objetivo principal cuando llegamos era que el equipo fuera igual de competitivo que el resto, que estuviera en disposición de competir los partidos, de ganar. Obviamente, las situaciones pasan y a veces no se puede, pero que fuera un equipo tan bueno o tan malo como el resto. Creo que ahora hemos demostrado que somos tan buenos o tan malos como el resto de la competición y que podemos competirle a cualquier equipo. Entonces, estamos en ese punto de que tenemos que seguir creciendo, que tenemos que trabajar muy duro cada día, pero que sabemos también que hemos encontrado la manera de competir y de competir bien, la manera de ganar partidos. Eso nos hace ser tan competitivos y, repito, tan buenos o tan malos como el resto más allá de la diferencia de puntos que pueda existir".