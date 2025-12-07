Segunda División
Horario y dónde ver por TV el Málaga CF-Real Zaragoza de LaLiga Hypermotion
Los blanquiazules recibirán en La Rosaleda a los de Rubén Sellés, que llegan a Martiricos con tres victorias consecutivas pese a ser colistas
El Málaga CF vuelve a La Rosaleda para sanar las heridas tras la derrota en Copa del Rey contra el Talavera. LaLiga Hypermotion, ya sí, es el único foco competitivo que tienen los blanquiazules por delante y toca sumar sensaciones positivas, más allá del resultado, en el cuarto encuentro de Juanfran Funes. Esta jornada viene el Real Zaragoza, con el que los blanquiazules mantienen cuatro puntos de ventaja.
Es un partido curioso en cuanto a dinámicos. El Málaga CF se ha mostrado muy fiable en Martiricos con un balance de cuatro victorias, tres empates y una derrota, mientras que los de Rubén Sellés han conseguido como visitantes dos victorias, un empate y cinco derrotas. Ahora bien, los maños se han reenganchado a la categoría después de los tres últimos triunfos consecutivos.
Horario del Málaga CF-Zaragoza
El partido correspondiente a la jornada 17 de la categoría de plata se celebrará este lunes 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción, a partir de las 20.30 horas.
Dónde ver el partido
Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.
Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el estadio de Martiricos.
Protestas en la previa
El partido empezará un poco antes del horario oficial y es que el Frente Bokerón ha convocado a los aficionados a un corteo por el "secuestro judicial" a las 19.30 horas. La entidad de Martiricos lleva ya casi seis años administrada judicialmente mientras desde los juzgados se eterniza la causa contra los Al-Thani y sus seguidores ya no aguantan más.
