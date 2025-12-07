Vuelve a La Rosaleda una rivalidad de Primera División con el Málaga CF-Zaragoza

El Málaga CF y el Real Zaragoza vuelven a verse las caras este lunes, a partir de las 20.30 horas, en una de las rivalidades más antiguas que se protagonizan en Segunda División. La historia en los últimos años ha llevado a que ambos equipos hayan jugado sus encuentros en los puestos de abajo de la tabla y ahora, separados por cuatro puntos, la victoria se antoja fundamental para cualquiera.

Los precedentes son curiosos. Bajo la denominación de Málaga CF, La Rosaleda ha sido protagonista de un total de 18 encuentros -10 de ellos en Primera División- con un balance de seis victorias para cada uno de los dos equipos, además de otros seis empates. Un equilibrio que llegará a su final hoy mismo.

Isco conduce el balón en un Málaga CF-Zaragoza. / Gregorio Torres

Balance equilibrado

El último triunfo de los blanquiazules llegó en la temporada 2022/23 con aquel 3-0 tras el doblete de Rubén Castro y el gol de Lago Júnior. Antes, 3-1 en la campaña 2018/19, 5-1 en la 2011/12 -el penúltimo cruce entre ambos en la elite-, 2-1 en la 2003/04, 2-1 en la 2001/02 y 2-0 en la 2000/01 componen los seis triunfos de los de Martiricos. Todo debe ir encaminado a fijar el séptimo este lunes.

Precisamente, fue el Zaragoza el que ganó el último duelo en suelo malagueño: 1-2 el pasado curso. Además, 1-2 en la temporada 2020/21, 0-1 en la 2019/20, 1-2 en la 2010/11, 0-3 en la Copa del Rey durante la 2006/07 y 0-1 en la 2005/06. Tres empates a cero (2009/10 en Copa, 2004/05 y 1999/00) y otros tantos 1-1 (2021/22, 2012/13 y 2009/10) cierran la historia del Málaga CF-Real Zaragoza en La Rosaleda.

Más de 70 años de historia

No obstante, ambos equipos empezaron a competir bien pronto en la temporada 1950/51, cuando se jugaron la liguilla para permanecer en la máxima categoría. Con la denominación antigua del CD Málaga, celebraron hasta 17 partidos con La Rosaleda como protagonista. Siete cayeron del lado de los de Martiricos, seis del Real Zaragoza y cuatro empates. A partir de ahí, los otros 16 celebrados en la Costa del Sol se vivieron en la temporada regular de Primera División.

No parece que el regreso por parte de ambos vaya a ser inmediato para que un Málaga CF-Real Zaragoza vuelva a ser protagonista con los mejores equipos del fútbol español. Por lo pronto, el conjunto maño estará pendiente de lo que haga el Mirandés este lunes para salir del puesto de colista. La racha de tres victorias consecutivas demuestra que pueden ser verdaderamente peligrosos con los últimos cambios de Rubén Sellés en el equipo. Mientras tanto, el conjunto de Juanfran Funes buscará los tres puntos para seguir invictos con su nuevo entrenador en el banquillo.