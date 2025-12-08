La afición clama por la eterna situación del Málaga CF

La afición está cada día más cansada de que el Málaga CF viva cautivo de un eterno proceso judicial que no tiene visos de resolverse en el corto plazo. Casi seis años de procedimiento en los que el club vive en una administración judicial que le impide comportarse como un club normal y le tiene atado de pies y manos. Los seguidores blanquiazules ya están hartos y este lunes, en la previa del partido ante el Zaragoza, se volvieron a concentrar de camino al estadio para protestar y exigir soluciones a los juzgados.

Cientos de aficionados malaguistas acudieron a la cita convocada por el Frente Bokerón para una hora antes del Málaga CF-Real Zaragoza. Cánticos, pancartas y todo tipo de acciones reivindicativas contra los regidores del club y la labor que se lleva a cabo desde los Juzgados, donde todavía tiene que cerrarse el proceso de instrucción tras casi seis años con la causa abierta.

La afición dispara contra todo

Hubo 'cera' para casi todo el mundo. Las mayores críticas se centraron en el administrador judicial, José María Muñoz, cuya figura está cada vez más cuestionada por una mayor parte de la hinchada y para la jueza María de los Ángeles Ruiz, titular del Juzgado de Instrucción Nº 14 de Málaga, encargada de las actuaciones en la causa contra los Al-Thani.

Los aficionados del Málaga CF entienden que la cosa no puede seguir igual y exigen soluciones. Una situación anómala como una administración judicial en un club de fútbol debería ser algo transitario, y en febrero se cumplirán seis años. Y lo peor de todo es que todavía debe dictarse una fecha para celebrar el juicio oral, algo que todavía puede demorarse meses y meses.

En manos de Al-Thani

Mientras el panorama judicial no avance, la única llave para desencallar la situación la tiene Al-Thani. Dar un paso al lado vendiendo su parte del club o bien aportar la fianza solicitada desde los juzgados para retomar el control del club. Pocas más opciones hay a corto plazo. Y el Málaga CF no puede seguir esperando los lentos plazos de la justicia para volver a ser un club "normal".