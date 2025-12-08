Málaga CF - Real Zaragoza: Siempre en la misma piedra (1-1)

El que se va antes de tiempo de La Rosaleda siempre se pierde algo. Contra el Mirandés salió cara y frente al Zaragoza volvió a tocar cruz, una vez más esta temporada. Otros dos puntos que vuelan en el descuento cuando los de Funes ya acariciaban la victoria. Se volvió a conceder una falta para que el rival metiese el balón en el área en el añadido y el colegiado pitó un penalti muy polémico por supuesto agarrón que aprovecharon los maños para igualar el tanto de Einar Galilea y dejar helado Martiricos.

El partido tuvo ritmo desde su inicio. El Málaga, buscando portería rival. El Zaragoza, con mucha paciencia con balón para sortear la presión de los blanquiazules, esta vez con su segunda equipación en casa. A los dos minutos ya llegó el primer acercamiento de los de Funes. Remató forzado Dani Lorenzo un centro rebotado de Adrián Niño y el balón se marchó fuera. Siguió el empuje de los malagueños, con dos jugadas a balón parado consecutivas que no encontraron el acierto.

Galilea, de nuevo goleador

Y en otra acción de estrategia llegó el gol que puso en ventaja al Málaga a los 17 minutos de partido. Víctor García sacó una falta lateral, Andrada despejó de puños, Izan Merino la empaló desde la frontal y fue Einar Galilea el que metió el pie para mandar el esférico al fondo de las mallas. Segundo gol para el central desde la llegada de Funes al banquillo.

Cerca estuvo poco después de llegar el 2-0. Siguió apretando el Málaga y en esta ocasión apareció Larrubia por la izquierda para poner un buen centro raso al que no llegaron por muy poco ni Dani Lorenzo, en el primer palo, ni Ángel Recio, en el segundo. El Zaragoza no se descompuso y continuó con un plan bien marcado. Tener la pelota y encontrar siempre al hombre libre para superar líneas. Le costó durante unos minutos al Málaga recuperar con facilidad. Los de Sellés estaban consiguiendo llevar bien el balón a las bandas para que Valery, rapidísimo, y Francho Serrano generaran por las bandas. Así llegó al filo del descanso una buena oportunidad para los visitantes. Francho se plantó en el área y su envío fue atrapado por Alfonso Herrero. Fue lo último destacable del primer acto.

El conjunto blanquiazul intentó seguir igual tras el descanso. Nada más volver de vestuarios, la tuvo Joaquín y la mandó a las nubes. También creaba peligro el cuadro maño cuando conseguía combinar varios pases en campo contrario. Muchas veces encontraba el pase bueno. Momento de apuro con un barullo en el área blanquiazul. Por suerte, el último remate acabó en las manos de Alfonso Herrero. Y se volvió a librar el Málaga, ahora en un córner. Cabeceó Tachi en el primer palo y no llegó de milagro Soberón a empujarla.

Primer cambio en el Málaga a los 66 minutos de partido. Rafa Rodríguez por Dani Lorenzo. Doble movimiento también en el Zaragoza. Tasende y Cuenca al verde. Continuó el carrusel de cambios. Chupete y Lobete refrescaban el ataque por Joaquín Muñoz y Adrián Niño. Sufrió ahora por la izquierda. Víctor, amonestado, estaba con problemas para sostener a Francho. Siempre había superioridad maña por aquel costado. Por suerte, los acercamientos morían sin éxito.

Otra vez en el descuento...

Otra más para el Zaragoza. Dani Gómez ganó la espalda a Einar, intentó regatear a Alfonso Herrero y el meta la paró con la cara. Tuvo que ser atendido tras salvar el gol del el empate. Agotó los cambios Funes en el 84. Gabilondo y Ochoa por Puga, con problemas físicos, y Dotor. Cada vez más atrás el equipo de Funes, pero tuvo una contra clarísima para sentenciar en el 90. Chupete llegó al área, recortó y se quedó sin aliento antes de rematar. Cinco de añadido. Y otra vez puntos al limbo en el descuento. Balón al área y penalti muy polémico de Recio sobre Insua. Lo señaló Cid Camacho por presunto agarrón. Dani Nieto lo convirtió y provocó un nuevo tropiezo blanquiazul en el descuento. Y van ya...