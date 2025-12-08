Funes, tras el Málaga CF-Zaragoza: "Mal haríamos si pensamos solo en el árbitro"

Juanfran Funes compareció en rueda después del enésimo amargo empate del Málaga CF, esta vez ante el Real Zaragoza (1-1). El técnico blanquiazul se mostró muy crítico con la señalización del penalti de Recio, pero también con los suyos: "Hemos generado las suficientes ocasiones manifiestas de gol como para no marcar un gol solo".

Balance

"Dejamos que se vayan dos puntos con el partido casi terminado. Tenemos que mirarnos nosotros y luego lo demás. En la línea de cómo ha señalado el penalti, podría haber pitado nueve más. No ha pitado el de Chupete ni tres agarrones claros. No podemos solo pensar en el árbitro porque no pensaríamos qué haber hecho mejor. Ya pudimos cerrar el partido en la primera parte, hay que ser más certeros. Son situaciones en las que el equipo había estado bien".

Defensa atrás

"Hay un momento donde no nos queremos meter atrás, nos empieza a faltar energía. Los cambios no han dado ese paso adelante, tienen que ser capaces de llevar su bloque atrás, hay que recuperar con tranquilidad, no defender tan rápido. Hay momentos que dudamos si saltar y debe ser siempre hacia delante. No podemos pasar tanto tiempo sin la pelota, te expones a que pasen cosas. Mal haríamos si nos acostamos pensando solo en el árbitro. Hay que mejorar para las siguientes ocasiones".

Cerrar los partidos

"Ha habido una parte que me ha gustado mucho. El Zaragoza venía de tres victorias, no es ganar por casualidad. Cuando pasen más semanas veremos. Puede parecer poco, pero veremos. No podemos no seguir sosteniendo esa presión alta, hay que llevarlos 25 metros más atrás. Si no defiendes hacia delante, facilitas que te hagan daño en campo propio. Los partidos tenemos que cerrarlos, tenemos calidad suficiente. Podía haberse hecho mucho mejor, hay que mostrar mucha más contundencia".

Tres onces iguales

"Venimos de un esfuerzo grande en Valladolid, hay gente que hizo un esfuerzo en Copa. Los jugadores tienen que generar circunstancias en el día a día para cambiar el once. El equipo ha competido muy bien en la primera media hora. Si somos capaces de matar el partido, sería distinto. Este es el final por no ser capaces de hacerlo antes".

Penalti de Recio

"Si eso es penalti, han faltado nueve más. Me ha extrañado que el VAR no haya entrado. Lo he visto varias veces. Recio ha hecho un grandísimo partido, estamos orgullosos de lo que está haciendo. No entiendo el penalti".

Ocasiones sin gol

"Si nosotros hacemos las cosas bien, igual pita penalti y acaba esto 3-1. Eso es lo que tenemos que cambiar nosotros. Hay que elevar el nivel desde lo individual hacia lo colectivo. Hemos generado las suficientes ocasiones manifiestas de gol como para no marcar un gol solo. Eso es en lo que nosotros tenemos que centrarnos".

Ochoa fue de los pocos cambios con incidencia. / Gregorio Marrero

Críticas de la afición

"Llevo mucho tiempo viéndolo, es algo de nuestra idiosincrasia. Es importante que no seamos una montaña rusa emocional. Nosotros, desde dentro, hay que irse a la regularidad emocional. No podemos pensar que si ganamos vamos a estar jugando los cuartos contra el Borussia y si perdemos vamos a descender a Segunda RFEF. Confío en el día a día. Lo hablaba con los jugadores. La cantidad de jugadores de Primera que vinieron el año del descenso y acabamos en Primera RFEF. No nos pueden reprochar que no hayamos corrido, no paran de correr. Estamos muy orgullosos. A partir de ahí, todo el mundo sabe que si nos llevan en volandas, volamos. Quiero jugar como la primera parte de hoy y que desde ahí la gente nos lleve en volandas. Hay que pensar de dentro hacia fuera. Cuando hagamos eso, la gente estará con nosotros. Antes que mirar alrededor, cada uno en lo que pueda. Si empiezas a tirar balones fuera... Vamos a hacer que ellos se sientan orgullosos".

Dotor/Rafa

"Carlos está haciendo grandes partidos. No quiero que sea una situación de Carlos o Rafa. Si Rafa puede jugar en un espacio de tiempo más grande, estará de titular. Tendrá oportunidades para hacer gol. Con Dani, Dotor e Izan estamos generando fútbol, lo hacemos bien. Lo que tienen que hacer todos es tirar la puerta. Procurar no tocar, procuro tirarla. Si juego un minuto y medio, tiro la puerta".