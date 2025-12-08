Las notas de los jugadores del Málaga CF frente al Real Zaragoza

El Málaga CF se dejó de nuevo dos puntos en La Rosaleda. Einar Galilea adelantó a los de Funes en el primer tiempo y, cuando la victoria estaba ya muy cerca, un muy polémico penalti que señaló Cid Camacho por agarrón de Recio que acabó convirtiéndose en el 1-1. Analizamos la actuación de los futbolistas blanquiazules, uno por uno.

Alfonso Herrero (8) Hizo un muy bien partido. Salvó el empate minutos antes con una parada con la cara. A punto estuvo de sacar el penalti.

Carlos Puga (6) Acabó desfondado y pidiendo el cambio. Muy activo por banda. Le faltó algo de profundidad.

Einar Galilea (9) Estuvo inconmensurable en defensa y encima marcó el gol que adelantó al Málaga. Crecido

Ángel Recio (5) Hizo un gran partido, pero sale en la foto del empate final. Polémico penalti de 'rookie' le pitaron en el descuento.

Víctor García (5) Sufrió mucho por banda con Francho. Condicionado por la amarilla. Con más confianza.

Izan Merino (8) Siempre bien colocado, siempre eligiendo bien en cada acción. Dio mucho aire en la salida.

Dani Lorenzo (6) Le costó conectar con Niño. Decidió mal en algunos ataques. De nuevo sustituido.

Dotor (5) Intermitente. Debe aportar más en la construcción y el juego ofensivo. Voluntarioso en los esfuerzos.

David Larrubia (6) Fue de menos a más. Lo intentó de todas la maneras en la segunda mitad. A veces quiere hacer más de lo que se le pide.

Joaquín Muñoz (6) Generó por banda una y otra vez, le faltó el pase bueno para finalizar la jugada. Sufrió en tareas defensivas.

Adrián Niño (5) Solo tuvo una clara y casi la enchufa con la izquierda. Tiró buenos desmarques y no se la dieron. Desesperado.

Suplentes

Rafa Rodríguez (4) Dio vigor al centro del campo. Sin claridad con balón.

Chupete (4) Tuvo la sentencia en el 90. Se quedó sin fuerzas dentro del área.

Lobete (3) Casi siempre decide mal en ataque. Hizo la falta que dio pie el supuesto penalti.

Ochoa (SC) Entró en juego un par de veces. Sin destacar.