Previa del Málaga CF-Real Zaragoza: Mucho más que un partido

Momento crucial, de los que tienen en juego más que tres puntos. Acostumbraba el Málaga CF-Real Zaragoza a disputarse en las cotas más altas del fútbol español, pero la historia ha cambiado. Este lunes (20.30 horas/LaLiga TV), malagueños y maños se encuentran en algo más que un partido para los locales: necesidad de que el plan de Funes dé buenas sensaciones, alejar al colista a siete puntos y suavizar con una victoria la ruptura directiva-afición.

Ambos llegan a La Rosaleda con una resaca copera de complicada digestión. Especialmente, en Martiricos después de que el Talavera de Primera Federación necesitase bien poco para eliminar a los de Segunda División (2-1). Oportunidad perdida para los suplentes. Por su parte, los de Rubén Sellés cayeron como locales frente al Burgos con un gol de Mario González en el minuto 116.

Cuatro puntos de diferencia

Así que buscan que LaLiga Hypermotion se ocupe de sanar las heridas. Mal no le ha ido a ninguno en las últimas semanas. La victoria frente al Mirandés y el empate ante el Valladolid permitieron al Málaga CF empezar la jornada en 13ª posición con 19 puntos. El conjunto aragonés sigue siendo colista, pero la situación es bien distinta después de las tres últimas victorias que le han servido para resucitar. Son 15 tantos los que ocupan su casillero.

Numéricamente, el equipo blanquiazul ya podría estar bien contento con sumar tres puntos más y continuar invicto con Funes en el banquillo. Sin embargo, no estaría de más sumar buenas sensaciones en cuanto a fútbol para demostrar que este grupo es capaz de ser algo más que una plantilla destinada a sufrir en los 90 minutos de un partido. Se han visto detalles, ahora falta la regularidad.

Funes podría repetir once por tercera vez seguida. / Gregorio Marrero

Regularidad en los onces

El nuevo técnico de Loja tiene en su mano un ‘hito’ conforme a los planes de Sergio Pellicer: repetir un once titular hasta en tres jornadas consecutivas. El encuentro en Talavera dejó señalados a muchos jugadores y no hay nada que haga pensar que Funes puede cambiar esa alineación ‘estrella’. Podría rotar el delantero, pero Adrián Niño ha sido el encargado de transformar cuatro de los últimos cinco goles del Málaga CF.

En esa misma situación se encuentra Rubén Sellés. Después de sustituir a Gabi Fernández y de comenzar con cuatro derrotas consecutivas, el técnico cambió una serie de piezas en su once para enlazar después tres victorias. Han sido nueve puntos que han revitalizado por completo a un equipo que parecía desahuciado pese a estar en una fase temprana de la competición.

Además, los maños llegan a la Costa del Sol con buenas noticias. Recuperan a Sebas Moyano, después de un proceso vírico, y Esteban Andrada, portero titular en esas tres victorias, podrá jugar después de un control de cargas esta semana. No estarán ni Youssif Saidu por un esguince de tobillo ni el exmalaguista Paulino. Sí regresa a la que fue su casa Keidi Bare.

Protesta en la previa

Ahora bien, el partido empezará un poco antes del horario oficial y es que el Frente Bokerón ha convocado a los aficionados a un corteo por el «secuestro judicial» a las 19.30 horas. La entidad de Martiricos lleva ya casi seis años administrada judicialmente mientras desde los juzgados se eterniza la causa contra los Al-Thani y sus aficionados ya no aguantan más.

Cuando empiece a rodar el balón, solo importará el fútbol y será necesario porque esta prueba puede suponer un punto de inflexión. El primer partido de la temporada en un lunes acabó con el cargo de Sergio Pellicer. Ojalá a Funes le vaya mucho mejor.