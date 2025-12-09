Así queda el Málaga CF en la clasificación tras la jornada 17 de LaLiga Hypermotion

El Málaga CF volvió a dejar escapar dos puntos en el descuento en un partido que tenía prácticamente amarrado y ese tropiezo le ha impedido seguir escalando en la clasificación de LaLiga Hypermotion. El empate contra el Zaragoza mantiene a los de Funes en la zona media-baja, más cerca de los puestos de descenso que del play off.

Tras la disputa de la 17ª jornada, el Málaga CF se queda en la 14ª posición con 20 puntos, solo dos puntos por encima de los puestos de descenso. La igualdad en la parte media de la tabla es tal que pese a no encadenar victorias, los de Martiricos siguen a solo cinco puntos del play off, aunque ahora mismo toca seguir mirando hacia abajo y pensando únicamente en los 50 puntos.