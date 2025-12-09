Segunda División
Así queda el Málaga CF en la clasificación tras la jornada 17 de LaLiga Hypermotion
El conjunto blanquiazul perdió otra buena oportunidad para alejarse de la zona baja y situarse más cerca del play off
El Málaga CF volvió a dejar escapar dos puntos en el descuento en un partido que tenía prácticamente amarrado y ese tropiezo le ha impedido seguir escalando en la clasificación de LaLiga Hypermotion. El empate contra el Zaragoza mantiene a los de Funes en la zona media-baja, más cerca de los puestos de descenso que del play off.
Tras la disputa de la 17ª jornada, el Málaga CF se queda en la 14ª posición con 20 puntos, solo dos puntos por encima de los puestos de descenso. La igualdad en la parte media de la tabla es tal que pese a no encadenar victorias, los de Martiricos siguen a solo cinco puntos del play off, aunque ahora mismo toca seguir mirando hacia abajo y pensando únicamente en los 50 puntos.
- El Ayuntamiento de Málaga demuele las cuadras de caballos de Teatinos tras 25 años de denuncias vecinales
- Un joven de 35 años fallece en Torremolinos tras ser detenido por robo en una tienda
- El parque más singular de Málaga: con un lago, un géiser y un zoo de animales exóticos
- Málaga es una de las capitales españolas con más 'amplio desfase' entre el precio ofertado de la vivienda y el que demanda el comprador
- Los médicos de Málaga se preparan para cuatro días de huelga: estas son sus principales reivindicaciones
- Alerta sanitaria por la bacteria Pseudomonas aeruginosa en agua mineral Fuente Madre distribuida en Andalucía
- Horario y dónde ver gratis por TV el Filou Oostende-Unicaja de la BCL
- Nueva Comisaría de Ronda: poco espacio para el DNI pero ‘pisazo’ para el jefe