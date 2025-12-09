Málaga CF: Del problema del gol al de la fragilidad defensiva

El Málaga CF tiene un problema en defensa. Si en los últimos años con Sergio Pellicer en el banquillo las mayores dificultades para el conjunto blanquiazul estaban a la hora de hacer goles, este curso, tanto el de Nules como con Funes en el banquillo, las dificultades están llegando a la hora de echar el cerrojo a la portería. La dirección deportiva blanquiazul apostó en verano por fortalecer la delantera, y está dando sus frutos en el apartado goleador, sin embargo, los de Martiricos han dejado de ser un equipo fiable en la retaguardia y muchos puntos se le están escapando por ese motivo.

Mejoría en ataque

El equipo malagueño ha mejorado mucho sus cifras goleadores con respecto a la temporada pasada. A estas alturas del campeonato (jornada 17), el Málaga acumulaba la temporada pasada solo 14 goles, menos de uno por encuentro. Y este curso ha elevado esa cifra hasta los 21 tantos, 7 más. Adrián Niño, fichaje estrella que además se ha perdido más de un mes por lesión, Chupete y Eneko Jauregi están cumpliendo con las expectativas en el apartado goleador. De hecho, ya están cerca de superar las cifras de la delantera de la 2024-25. Entre Dioni (7), Baturina (2), Sergio Castel (1) y Chupete (4 en la segunda vuelta) hicieron la pasada campaña 14 goles en Liga. Ahora, tras solo 17 jornadas, entre Adrián Niño (4), Chupete (4) y Eneko Jauregi (3) ya llevan 11.

Los problemas de gol de años anteriores han desaparecido. Ahora mismo, el Málaga CF es el 7º máximo goleador de Segunda División, igualado con el Burgos, el Córdoba y el Sporting de Gijón. Sin embargo, las mayores dificultades están llegando en la parcela defensiva. De momento, ha encajado cinco goles más que en la misma jornada del curso pasado (22 por 17).

En verano se optó por no reforzar la defensa. De hecho, el movimiento que se realizó fue obligado por la salida del Nelson Monte al Almería. Llegó Javi Montero como central estrella de la categoría y por ahora no está rindiendo. Era titularísimo para Sergio Pellicer junto a Murillo, y con Funes están jugando Einar Galilea y el canterano Ángel Recio. La baja para toda la temporada de Álex Pastor la está acusando el equipo en el centro de la zaga -también la de Luismi como sostén del centro del campo- y en los laterales también hay futbolistas que no están al nivel de la temporada pasada, como Dani Sánchez, e incluso por la derecha tuvo que aparecer desde el filial Rafita por la lesión de Puga y las flojas aportaciones de Jokin Gabilondo.

Problemas defensivos

En el curso pasado, el Málaga CF consiguió salvar la categoría, en buena parte, por su solidez defensiva. Hacía pocos goles, pero era capaz de sumar puntos gracias a que conseguía dejar asiduamente su portería a cero. Alfonso Herrero se marchó imbatido en 16 ocasiones en la 2024-25 y este curso el Málaga CF solo lo ha logrado en 3 partidos de 17 disputados. Siempre que lo consiguió (Real Sociedad B, Las Palmas y Deportivo de la Coruña), el equipo ganó.

Tiene trabajo por delante Funes para mejorar el rendimiento defensivo del equipo. Este lunes se volvieron a escapar dos puntos en el descuento por conceder un penalti en una acción a balón parado. Y no es la primera vez esta temporada que ocurre algo así. El entrenador granadino quiere que su Málaga sea reconocible y domine los partidos con el balón, pero también debe prepararse para cuando toque sufrir atrás en partidos con ventajas cortas. Por ahora, el equipo suspende en esta faceta.