La sangría en los descuentos para el Málaga CF: un balance de -6 puntos

Los finales de partido están lastrando al Málaga CF y le están haciendo perder un buen puñado de puntos que ojalá no haya que echar en falta dentro de unos meses. La historia se repite una y otra vez y casi nunca es favorable al conjunto blanquiazul. En los que va de Liga, 17 jornadas, cinco partidos en los que ha estado implicado el Málaga han cambiado de signo en el descuento, y en cuatro ocasiones la víctima ha sido el equipo de La Rosaleda.

A veces por falta de contundencia y concentración, otras por falta de inteligencia y veteranía en el ‘otro fútbol’. El caso es que al Málaga ya se le han escapado muchos puntos en los tiempos de añadido. Solo en una ocasión consiguió ganar puntos en el descuento: en el estreno de Funes en el banquillo del primer equipo frente al Mirandés (3-2). Por contra, ha dejado escapar resultados llegando al pitido final contra el Huesca (1-0), Castellón (2-1), Córdoba (2-2) y este pasado lunes contra el Real Zaragoza (1-1).

El balance de puntos ganados y perdidos por el Málaga CF en los descuentos es muy negativo: -6. Ganó 2 contra el Mirandés y ha perdido 8 en total en esos duelos en Huesca y Castellón y en casa contra el Córdoba y el Zaragoza. Es inevitable mirar la clasificación y pensar dónde podría estar el equipo sin esos trágicos finales de partido, pero sirve de poco agarrarse al fútbol ficción y pensar en puntos que ya no estarán nunca en el casillero blanquiazul.

Huesca - Málaga CF (1-0)

Fue la primera derrota de la temporada y llegó de manera muy cruel. En la última jugada del partido, cuando ya todo iba encaminado al 0-0, el Málaga permitió una transición del Huesca y lo pagó. El punto se fue al limbo en el minuto 94. (-1)

Castellón - Málaga CF (2-1)

Posiblemente el final de partido más doloroso. Aquí se escaparon tres puntos, porque el Málaga llegó ganando 0-1 al minuto 90 y no fue capaz de llevarse ni siquiera el empate de Castalia. Eneko Jauregi adelantó de penalti a los blanquiazules y los goles de Camara, en el minuto 92, y de Doué, en el 99, en el añadido del añadido, hicieron que se volvieran de vacío. (-3)

Málaga CF - Córdoba (2-2)

El principio del fin de la era Pellicer. La victoria contra el Córdoba se escapó de forma increíble. Contra un rival con 10 jugadores, sin aliento para crear peligro, el Málaga le dio la oportunidad de colgar una falta al área pasado el minuto 100. Y llegó el castigo a balón parado. Dos puntos que esfumaron en La Rosaleda cuando ya tenía que estar el partido más que cerrado. (-2)

Málaga CF - Mirandés (3-2)

La única vez que el descuento ha salido cara esta temporada. Tras ir ganando 2-0, los blanquiazules vieron como el Mirandés, penúltimo en aquel momento, le igualaba el partido en la segunda mitad, pero esta vez la fortuna estuvo del lado blanquiazul. Einar Galilea cazó un balón rebotado en el área en una acción a balón parado y dio la primera victoria de la era Funes en el estreno del granadino. (+2)

Málaga CF - Zaragoza (1-1)

El último final doloroso. Ya acariciaba el triunfo el Málaga tras adelantarse, de nuevo, con un gol de Einar Galilea. De nuevo volaron dos puntos de La Rosaleda en el minuto 95 tras un polémico penalti señalado por Cid Camacho. (-2)