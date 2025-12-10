El centro del campo del Málaga CF: al límite de gasolina y sin rotación

Nadie podría pensar que un centro del campo con Luismi, Izan Merino, Brasanac, Dani Lorenzo, Juanpe, Dotor, Rafa y Ochoa en nómina podría atravesar algún tipo de dificultad por el número de jugadores. Más bien, el entrenador para colocarlos con cierta regularidad y mantenerlos con ritmo. Sin embargo, la realidad en el Málaga CF es muy diferente. Con casi la mitad de ellos lesionados y otros al límite físicamente, las soluciones no son positivas.

El partido contra el Real Zaragoza fue el vivo reflejo de lo que sucede. Funes ha repetido en sus tres partidos de LaLiga Hypermotion con Izan de pivote y Dani Lorenzo y Dotor como interiores. Es la fórmula que mayor rédito futbolístico le ha dado hasta el momento. Ha habido varios ratos realmente buenos. El problema llega cuando, por algún motivo como el cansancio, tiene que romper ese trío y las soluciones no ofrecen el mismo impacto.

Dani Lorenzo, líder

La nueva dupla de interiores, alternando jugar en posiciones más avanzadas o retrasadas, debería asegurar un buen nivel de fútbol, que es el gran objetivo de Funes. El Málaga CF contuvo al Zaragoza hasta que el marbellí se tuvo que retirar en el minuto 66. Sin piernas y agotado. Entró Rafa en su puesto. Dotor estaba destinado a adueñarse del timón blanquiazul, pero nunca lo hizo, tampoco el ‘37’ sevillano y no quedó otra que sufrir los continuos arreones maños... hasta el gol.

Si sale del terreno de juego Dani Lorenzo, ¿quién puede hacer jugar al fútbol al Málaga CF? Dotor ha sido un complemento más que la figura protagonista. Ochoa ha vuelto a jugar después de dos meses y dejó señales de esperanza, mientras que Rafa se ha visto algo perjudicado como interior, más atrasado que el puesto de mediapunta y alejado de la incidencia goleadora que había tenido anteriormente. Sigue siendo el pichichi del equipo con cinco goles.

Juanpe y Brasanac

Las soluciones idílicas no pasan más que por recuperar jugadores de forma inmediata. Juanpe, que venía en su mejor momento con el Málaga CF, sufrió hace un mes una lesión muscular en el cuádriceps de su pierna izquierda. Su vuelta debe estar cerca, pero el peligro de recaída acecha en este tipo de lesiones. Albacete es muy complicado, por lo que toca pensar en el partido contra el Almería que cerrará el 2025 en La Rosaleda.

Brasanac, más como perfil defensivo, lleva acarreando problemas en su rodilla desde hace meses y el pasado 28 de noviembre se sometió a una artroscopia en el menisco de su rodilla derecha. No es el perfil de jugador que debería hacer brillar al Málaga CF en cuanto a fluidez futbolística, pero sí es una pieza de rotación que se ha perdido durante seis semanas, en el mejor de los casos.

El futuro inmediato es incierto. / LaLiga

¿Ramón y Luismi?

Con Ramón y Luismi la situación es muy difícil de pronosticar. El futbolista de Órgiva sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior con afección del menisco externo hace ya nueve meses. Su regreso con el grupo podría estar cerca, quizás como regalo de Navidad, pero también hay que tener en cuenta el tiempo de adaptación a los entrenamientos y el nivel competitivo, sin olvidar las lesiones musculares fruto de la inactividad.

El gaditano tuvo un desastroso estreno de temporada después de sufrir varias fracturas maxilofaciales que le hicieron pasar por el quirófano. La circunstancia con Luismi se vuelve aún más compleja porque le ha llegado a afectar el nervio óptico. Desde el club no van a tomar ningún riesgo y van a esperar cuanto tiempo sea necesario para tenerlo de vuelta.

Dos partidos antes de 2026

Así que esta es la realidad con la que tiene que lidiar Funes. Arriaza, por ejemplo, debutó en Copa ante la falta de efectivos y la necesidad más imperiosa de rotar jugadores. Al menos, solo quedan dos partidos antes del parón navideño. Después llegarán dos semanas muy, pero parece que la recuperación del centro del campo es cosa del largo plazo y así es difícil que el equipo pueda jugar bien al fútbol durante 90 minutos.