El Málaga CF es el equipo que peor centra de Segunda División

Con Sergio Pellicer o con Juanfran Funes, uno de los males del Málaga CF se viene repitiendo de forma notoria con el paso de los partidos: la eficacia de los centros, ya sea en jugada, mediante una falta o a través de un córner. Es una cuestión que reduce en gran medida los tiros a puerta y que ha colocado al conjunto blanquiazul como el equipo que menor acierto tiene en todos esos balones que cuelga.

El porcentaje es del 16.21%. A gran escala, solo 16 de cada 100 centros han encontrado un rematador en el área rival a lo largo de estas 17 jornadas ya disputadas. En clave Martiricos, se resumen en 41 centros buenos -por 108 del Valladolid- y 212 que no encontraron remate alguno en el área. Números pésimos y que se encuentran bastante lejos del 30.88% de acierto del Burgos o el 30.17% del Deportivo de La Coruña, los mejores en esta categoría.

Apenas han llegado dos goles de cabeza este curso por parte del Málaga CF, la media de Segunda División. El primero fue en el derbi andaluz contra el Granada, cuando Juanpe puso un pase en largo al hueco, completamente espectacular, para que Chupete rematara y así abrir la lata. El otro llegó hace menos, en la visita al Real Valladolid, cuando Víctor García encontró uno de los tantos desmarques en el área que hace Adrián Niño. El delantero confesó que en el descanso le comentó a sus compañeros que lo buscaran más y acertó en la táctica.

¿Responsabilidad de quién?

El lateral catalán es, con toda seguridad, el jugador del Málaga CF que más centros intenta a lo largo de un partido. De hecho, al margen del momento futbolístico que atraviesa Dani Sánchez, una de las razones por las que Funes lo ha mantenido en el campo ha sido el golpeo de su pierna zurda, el peligro que puede generar a balón parado. Lo ha venido haciendo en otras temporadas, pero no atraviesa su mejor curso en esa estadística.

Víctor García es el futbolista del Málaga CF que más centros intenta. / Gregorio Marrero

¿Puede ser problema de los delanteros? Chupete nunca se ha prodigado con el primer equipo como un especialista en rematar de cabeza. Niño sí que ha tenido algunas ocasiones, pero lejos del número de desmarques que realiza en cada encuentro. Eneko Jauregi ha sido durante toda su carrera un delantero de área, aunque ninguno de sus tres goles como blanquiazul han venido con la cabeza.

Saques de esquina

Otra cuestión importante son los saques de esquina. No hay centros con tensión, con la 'maldad' de buscar un rematador en el área que pueda marcar. Funes está cambiando la ocupación de espacios en el área, pero no los centros bombeados que impiden que un futbolista como Einar Galilea, habitual en estos casos, pueda imprimirle la suficiente fuerza al balón como para colocarlo dentro del área.

En definitiva, es una fase del juego que el Málaga CF tiene que mejor inmediatamente porque son muchas las ocasiones que se están escapando este curso, bien por no centrar con acierto o por no rematar con la suficiente colocación o potencia.