Manolo Sánchez, exayudante de Pellicer, nuevo entrenador del CD Estepona

Manolo Sánchez, el que fuera ayudante de Sergio Pellicer hasta este último verano, afronta uno de los mayores retos de su carrera. Llegó al Málaga CF en la temporada 2012/13, estuvo en las categorías inferiores de La Academia, acompañó al técnico de Nules en todo su paso por el primer equipo hasta este verano y ahora da el salto para dirigir como primer entrenador a un CD Estepona en crisis absoluta.

La situación del equipo malagueño es especialmente delicada en estos momentos. Ocupa el penúltimo puesto del grupo 4 de Segunda RFEF con siete puntos, solo empeorados por los 6 del Atlético Malagueño. Además, no consigue ganar un partido desde el 12 de octubre en aquel 0-3 frente al filial blanquiazul. Desde entonces, el saldo ha sido de ocho derrotas consecutivas en Segunda Federación, además del tropiezo en la primera ronda de Copa del Rey contra el Málaga CF.

A 12 puntos de la salvación

Es un cambio de dinámica importante el que afronta el CD Estepona con Manolo Sánchez, pero no es el único que ya ha llevado a cabo. Empezó el curso con Mikel Llorente, que apenas duró cuatro partidos en el banquillo. Llegó Xavi Molist posteriormente, poco antes del partido copero, y la racha desde entonces ha sido un completo lastre para el equipo. Ganó el primer encuentro y ahora son 12 puntos los que le separan de los puestos de permanencia.

Así que es una buena prueba la que tiene el que fuera ayudante de Pellicer. Difícil como pocas. Dejó una magnífica impronta en su paso por Martiricos, especialmente con todas las jugadas a balón parado. Dejó al Málaga CF para afrontar nuevos proyectos y ahora tiene ante sí el dificilísimo reto de intentar salvar al CD Estepona. Queda el final de la primera y toda la segunda por delante, pero el panorama no es sencillo.