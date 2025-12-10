Unicaja lanza una nueva tarjeta de débito exclusiva para aficionados del Málaga CF

Unicaja, patrocinador oficial del Málaga CF, ha lanzado una nueva tarjeta de débito dedicada al club blanquiazul, reforzando su compromiso con el deporte y con la afición malaguista.

Se trata de un producto que puede contratarse en las oficinas de Unicaja e incorpora todas las funcionalidades de la tarjeta estándar de la entidad. Se presenta con dos diseños exclusivos: uno con la afición malaguista en La Rosaleda y el escudo del Málaga CF, y una segunda versión, en la que, además del citado escudo, cobran protagonismo el azul característico del club y el claim 'Juntos somos invencibles', han indicado en un comunicado.

Regalo

Como parte de la presentación de la tarjeta, los 100 primeros clientes en contratarla recibirán una bufanda del equipo. Además, Unicaja sorteó recientemente tres entradas dobles para el encuentro que enfrentará al Málaga CF y al UD Almería el próximo 21 de diciembre en La Rosaleda. Los ganadores disfrutarán, asimismo, de una experiencia única: lanzar un penalti en el descanso del partido.

Este nuevo producto, se suma a la amplia oferta de tarjetas que Unicaja ofrece a sus clientes, adaptada a sus necesidades de pago diarias.

Apoyo al deporte

El compromiso con el Málaga CF y su afición responde a la apuesta del banco por el fomento del deporte y de su práctica, así como de aquellos proyectos e iniciativas que generan un beneficio en Málaga, una de sus regiones de origen.

Estrategia de patrocinios

En suma, este apoyo se enmarca en su estrategia de patrocinios, orientada a respaldar iniciativas deportivas que promuevan valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y la superación, y refuerza su compromiso por colaborar con acciones que generen beneficio en los territorios en los que está presente, en línea con su modelo de banca cercana.

Precisamente, Unicaja se marca como finalidad crear valor en sus regiones de actuación, contribuir al crecimiento de su negocio y sobre todo reforzar la relación con los ciudadanos a través de la pasión por el deporte.