Albacete-Málaga CF: Cita de rivales directos en la clasificación

El Málaga CF afronta este domingo un partido con mucha importancia clasificatoria. Igual que otros tantos encuentros que ha disputado en las últimas semanas -Mirandés, Real Zaragoza...-, pero ahora visita a su antecesor en la clasificación de LaLiga Hypermotion, el Albacete. Una cita idónea para escalar en la clasificación y evitar caer en el corte de la zona media-baja.

Segunda División ha llegado a tal situación de igualdad que cada punto importa. El Málaga CF llegará al Carlos Belmonte con un balance de una victoria y dos empates con Juanfran Funes en el banquillo. No obstante, las sensaciones que ha ofrecido la plantilla en los últimos partidos, especialmente en el tramo final contra el Zaragoza, están lejos de corresponderse con el balance de cinco de los nueve puntos posibles.

Cita con el Albacete

El Albacete, por su parte, viene de sumar una victoria muy importante frente al Burgos. Con el malagueño Alberto González como entrenador, viene alternando buenos y malos resultados. Eso sí, no ha sido uno de los equipos punteros en su condición de local: tres victorias, un empate y cuatro derrotas. Es otra prueba a la que se enfrentan los de Martiricos para intentar mejorar el último empate en Pucela, dejando atrás las seis derrotas consecutivas.

No obstante, el Málaga CF no puede fallar porque es una oportunidad muy importante de dar un salto en la tabla. El Albacete es el 13º clasificado, dos puntos por encima de los blanquiazules. Una victoria de los de Funes permitiría agarrarse a ese grupo de la zona media que ya superan los 20 tantos del casillero, los que ahora tienen los costasoleños. Tampoco hay que olvidar que son dos puntos los que le separan del descenso y cuatro de diferencia contra el Real Zaragoza, colista.

Jornada 18

Además, la jornada 18 vuelve a dejar varios partidos de equipos pertenecientes a la zona media-baja. Uno de ellos es el Cultural Leonesa-Huesca, 11º y 17º, respectivamente. El Córdoba CF (12º) también pondrá a prueba su racha negativa ante un Eibar (20º) que tiene cuestionado el futuro de Beñat San José al frente del banquillo. Además del Sporting de Gijón (9º)-(15º) Granada.

Por su parte, equipos como el Leganés, la Real Sociedad B o el Mirandés se enfrentan a equipos de la parte más alta de la clasificación. Así que puede ser una jornada importante para conjuntos como el Málaga CF, en busca de aumentar la distancia con respecto al descenso.

El Málaga CF venció por 3-2 al Mirandés. / Gregorio Marrero

Final de primera vuelta al alza

Precisamente, es el partido más ‘asequible’ según la clasificación. A los blanquiazules le quedan por delante cuatro jornadas hasta llegar al final de la primera vuelta a mediados de enero y el primero se disputará contra el Albacete. El Almería (3º) será el rival que cierre el 2025 en La Rosaleda, el rival de mayor dificultad, en plena lucha directa por los puestos de ascenso directo.

Ya en 2026, el primer reto será frente al Sporting de Gijón. Pese a las últimas semanas del equipo rojiblanco, el conjunto de Borja Jiménez sumó ante el Real Sociedad B una victoria de mucha importancia para escalar hasta la novena posición. Será cuando vuelva el fútbol a Martiricos cuando llegue a su fin las primeras 21 jornadas. El Málaga CF se enfrentará a un Ceuta que, pese a tener la condición de recién ascendido, está de récord. Es 7º, pero empata a 25 puntos con los puestos de play off.

Este es el panorama que se le ha quedado a los blanquiazules. Es más importante de lo que parece este partido frente al Albacete. Además, no se les ha dado bien tradicionalmente el paso por el Carlos Belmonte, tampoco actuar como visitante este curso. Así que es el momento de crecer.