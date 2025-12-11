Los resultados del Málaga CF en sus visitas al Carlos Belmonte de Albacete

El Málaga CF visita este domingo (16.15 horas/LaLiga TV) al Albacete en el Carlos Belmonte, otro estadio que en las últimas temporadas se le ha dado bastante mal. Las visitas recientes al feudo manchego no han traído buenos resultados para el conjunto blanquiazul, con la derrota de la pasada campaña ante un rival con nueve jugadores como recuerdo más reciente. Hay que remontarse a 2019 para ver un triunfo de los de Martiricos en tierras albaceteñas.

La última visita salió cruz

El último partido del Málaga CF en Albacete es de infausto recuerdo. Fue un encuentro que trajo cola por la impotencia que mostraron los blanquiazules, entrenados por Sergio Pellicer por aquel entonces. El Albacete se puso 2-0 en los primeros minutos de partido, pero en el ecuador de la primera mitad se quedó con nueve por dos expulsiones consecutivas. Pocos minutos después también se fue a la calle Izan Merino y se jugó más de una hora de partido con superioridad numérica del Málaga. Fue incapaz casi de inquietar la portería rival y terminó por ese 2-0 inicial. La derrota creó muchas dudas para un Málaga que se complicó mucho la vida en la segunda vuelta.

Las anteriores visitas más recientes tan poco han sido demasiado halagüeñas. Málaga y Albacete han coincidido en muchas temporadas en los últimos años en Segunda División, pero los blanquiazules no ganan en el Carlos Belmonte desde 2019. Fue en la jornada 41 del curso 2018-19, primera del Málaga en la categoría de plata tras el descenso. El Málaga ganó por 1-2 a las puertas de un play off de ascenso que disputaron ambos equipos, cayendo ambos en las semifinales.

Después de eso, cuatro visitas más y solo un resultado positivo: Derrota por 1-0 en la 2018-19; empate 1-1 en la 2020-21, otro tropiezo por 3-2 en la 2022-23 y el ya mencionado 2-0 del curso pasado.

El año del ascenso a Primera

En periplos anteriores sí que hubo mejor suerte para el Málaga CF en el Carlos Belmonte. Venció en dos temporadas consecutivas, en la 2003-2004 por 0-1 y un año más tarde por 1-2. Y la primera visita de todas bajo esta denominación fue en el curso 1998-99, donde los blanquiazules empataron 2-2 en Albacete. Para el recuerdo aquel partido en la segunda vuelta en La Rosaleda, con triunfo por 3-2 sobre los manchegos que dio el ascenso a la máxima categoría. Aquel mítico gol de falta de Bravo y los de Edgar y Agostinho devolvieron a los malaguistas a Primera.

En total el balance del Málaga CF en el Carlos Belmonte en 10 visitas anteriores es de tres victorias, dos empates y cinco derrotas. Anteriormente, el CD Málaga jugó a domicilio en Albacete en tres ocasiones, siempre en Segunda División, y nunca perdió. En el curso 1961-62 empató 1-1; en la 1985-86, ganó 1-2 y en el curso 90-91 volvió a firmar unas tablas (2-2).