Muere 'Chuzo', exjugador del CD Málaga

El que fuera jugador del extinto CD Málaga Antonio González Álvarez 'Chuzo', en los años 60 y 70, y también del Atlético de Madrid, falleció este jueves a los 85 años.

El Málaga CF informó este jueves en sus redes sociales de este fallecimiento y "lamenta profundamente la muerte" de un "histórico futbolista del CD Málaga".

Chuzo nació en Antequera (Málaga) en 1940 y fue un jugador de élite con capacidad para rendir en distintas posiciones que hizo carrera en dos clubes, el Atlético de Madrid y el Club Deportivo Málaga, recuerda la entidad andaluza.

En el conjunto colchonero debutó con apenas 17 años en la máxima categoría en la temporada 1957-58, permaneciendo hasta 1963 en el club madrileño, y con el que logró dos Copas españolas y una Recopa europea, y donde fue compañero de otro emblema del Málaga, Joaquín Peiró, ya también fallecido.

Chuzo fue el primer futbolista malagueño que alcanzó la internacionalidad absoluta, un 30 de octubre de 1960, en un compromiso amistoso de España ante la selección de Austria.

El jugador regresó a su tierra, al CD Málaga, en Segunda División en el curso 1963-64, y a la siguiente campaña consiguió el primero de sus tres ascensos a Primera, en un equipo entrenado por el mítico Domingo Balmanya y con jugadores históricos del club como Antonio Benítez, Pepe Arias, Manolo Velázquez, 'Chato' Aragón, Américo, Bernardi o Ben Barek, entre otros.

En total, Chuzo acumuló en su estancia en el Málaga 143 partidos oficiales entre Liga, Copa y Promoción a Primera, y marcó 20 goles.