Optimismo con Adrián Niño y Joaquín Muñoz para el Albacete-Málaga CF

Apenas quedan 48 para el encuentro de este domingo (16.15 horas) en el Carlos Belmonte y el Málaga CF sigue muy pendiente del estado físico de dos de sus futbolistas referencia en la parcela ofensiva. Los blanquiazules visitan al Albacete y confían en que en el partido puedan estar presentes tanto Joaquín Muñoz como Adrián Niño, que han estado entre algodones durante toda la semana.

En la sesión de este viernes, Adrián Niño y Joaquín Muñoz se ejercitaron con el grupo de manera parcial por segundo día consecutivo. Todavía queda el entrenamiento de este sábado antes de partir hacia Albacete, pero todo apunta a que ambos futbolistas se unirán a la expedición y podrán participar en el encuentro en tierras manchegas.

Optimismo de Funes

"Niño y Joaquín no han podido empezar la semana con nosotros. La realidad es que quedan más de 50 horas para el partido y pueden cambiar muchas cosas. Entiendo que sí van a poder llegar, las horas que quedan van a ser muy importantes", ha dicho Funes este viernes en sala de prensa.

Lesionados

Por otro lado, continúan al margen Dorrio, Juanpe y Darko Brasanac, además de los lesionados de larga duración Ramón, Luismi y Pastor, trabajando en sus respectivos procesos de recuperación.

Este sábado, a partir de las 11.00 horas, última sesión de la plantilla blanquiazules antes de viajar a Albacete.