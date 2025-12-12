Alberto González, sobre el Málaga CF: "Son jóvenes para lo bueno y lo malo"

Alberto González, entrenador del Albacete, también habló este viernes, en la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo (16.15 horas) frente al Málaga CF en el Carlos Belmonte. El técnico malagueño dijo que los blanquiazules "tienen mucho talento y capacidades" y confirmó a Higinio como su única baja.

Sobre el Málaga CF

"Es un partido contra el equipo de mi ciudad. He tenido varias etapas allí. Muchos de mis amigos defenderán al Málaga y será el único partido donde estén en contra de mí. Tienen mucho talento y capacidades. Son jóvenes para lo bueno y lo malo. Tal vez fruto de esa juventud les ha costado en ciertos partidos mantenerse dentro. Eso hace que la confianza fuera de casa se resquebraje un poco, pero vienen de sacar un empate en un campo complicado. Será un partido donde cada uno intentará imponer sus ideas y su juego".

Una baja

"Ahora mismo la única baja segura es Higinio. Recuperamos a Javi Villar. A Agus ya lo vimos la semana pasada. Ahora está mejor y preparado para competir".

Oportunidad de crecer

"Volvemos a estar en esa zona que te acerca arriba. Queremos aprovechar esta oportunidad para acercarnos ahí. La visión que tendremos del vaso a final de año dependerá de estas dos semanas. El equipo cada vez es más sólido y constante. Estamos concediendo menos. Si eliminamos esos cuatro primeros partidos, estaríamos en buenos números. Eso muestra que ha habido una evolución. Tenemos que crecer a partir de lo que transmite el equipo, la confianza y el buen ambiente dentro del vestuario. Un buen rival, buena dinámica, ambiente navideño. Venir aquí con la familia y luego darte una vuelta por la ciudad. Hacemos ese llamamiento porque el equipo está en buena línea y quedan pocos partidos en casa".

Carlos Neva

"Es un jugador que sin hacer mucho ruido lo está haciendo muy bien. En su puesto el trabajo es más en la sombra. Mantiene un gran nivel de concentración. Hace un trabajo enorme y eso los da estabilidad”.

Morcillo

"Se lo pedimos. Es un jugador de picos. Hay momentos donde te marca la diferencia. Los partidos a veces esperan ese destello que te da casi siempre y, en otras ocasiones, el equipo necesita a otros compañeros".