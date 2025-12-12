Rueda de prensa de Funes previa al Albacete-Málaga CF: "Tenemos que aguantar los primeros 20 minutos"

Juanfran Funes habló en rueda de prensa en la previa del partido de este domingo en Albacete (16.15 horas) y destacó la importancia de "ser capaces de aguantar los primeros 20 minutos" para poder sacar algo positivo del Carlos Belmonte. El entrenador blanquiazul se mostró optimista con respecto a la presencia de Adrián Niño y Joaquín Muñoz en el partido y alabó al técnico rival, el malagueño Alberto González: "Está sacando lo máximo de sus jugadores".

Análisis del partido en Albacete

"El otro día se escaparon dos puntos al final y espero que hayan sido capaces de estar focalizados en lo que viene. La semana ha sido buena y tenemos muchas ganas del partido. Es importante ser capaces de aguantar bien los primeros 20 minutos. Tenemos que competir lo suficientemente bien para que, si ellos quieren ganar el partido, que lo ganen ellos y no lo perdamos nosotros. Hay que contener bien la intensidad que ellos muestran al principio. Es importante que seamos capaces de defender esas transiciones suyas".

Semana de entrenamientos

"Para nosotros ha sido fundamental focalizar cómo queremos afrontar un partido como visitantes. Competimos bien en Valladolid y tenemos que recuperar esa dinámica. Es crucial mostrar esa consistencia que hemos mostrado, pero a lo largo de todo el partido. Tenemos que cuidar eso y mantenerlo en el tiempo. A partir de ahí, construir todo lo que pueda venir".

Molestias de Niño y Joaquín Muñoz

"Niño y Joaquín no han podido empezar la semana con nosotros. La realidad es que quedan más de 50 horas para el partido y pueden cambiar muchas cosas. Entiendo que sí van a poder llegar, las horas que quedan van a ser muy importantes".

Minutos finales de partidos

“Las dificultades tienen que ser un reto: saber lo que ha pasado antes para que no te vuelva a pasar. Tenemos que ver los motivos que han hecho que suceda para que no vuelva a ocurrir. El Albacete sabe que hemos sumado poco fuera de casa. Hay fortalezas que podemos explotar y tenemos que ir por ahí. Hay que pensar en qué vamos a hacer para competir bien. Tenemos que centrarnos en eso: qué puedo poner yo para que no se repita. Cuando un patrón aparece más de una ocasión, tienes que encontrar la solución para que no vuelva a ocurrir".

¿Repetirá once?

“Nosotros lo vemos desde otra visión. Siempre digo que, cuando un jugador se pone la camiseta del Málaga, tiene que pensar en jugar como si quisiera ser una leyenda. Aunque sea un amistoso, hay que ver el jugar como una oportunidad, tanto en lo individual como en lo colectivo. Yo no diferencio el partido de Copa y el de Liga. Eneko es el único que no ha vivido un partido desde el inicio. A partir de ahí, es cierto que hemos intentado tener un patrón que se repita en el tiempo para evolucionar. Tenemos que intentar que todos sumen, no solo en los inicios, también durante los partidos. En un equipo como el nuestro, que gasta mucha energía, es tan importante el que inicia como el que sale después. No hay que darle tanta importancia a salir desde el inicio. Son muchos los jugadores que han participado".

Lesionados: Juanpe, Dorrio, Brasanac...

"Están en la recta final de la recuperación. Están empezando a hacer ejercicios fuera del gimnasio y están siguiendo una línea buena. Uno da pasos y los quiere dar rápido, pero a veces el ir rápido retrasa. Están en las mejores manos y, cuando puedan participar, lo harán. Tenemos los medios para que se les hagan las pruebas pertinentes. Cada cuerpo es un mundo y poner plazos es un error. Volverán en un espacio de tiempo bastante corto".

Mercado invernal

"No me lo planteo, no sé si el club se lo plantea. Fichar quiere decir que alguien va a salir. Me centro en los que estamos y me aseguro de que estén en las mejores condiciones posibles. No pienso en los que puedan llegar. Aunque ahora estemos cortos de efectivos, se recuperarán y, cuando estén disponibles, la plantilla dará un paso adelante. Tengo confianza en los que están y eso es lo que me tiene que preocupar".

Primeras semanas en el cargo

“Se vive desde la responsabilidad. Llevo mucho tiempo en el club, viéndolo desde dentro. Eso es una ventaja. El peso del banquillo es patente. Hay que centrarse en vivir el día a día con mucha intensidad. El tiempo no es eterno, ni para un jugador ni para un entrenador. Tenemos que aprovechar cada día. Lo vivimos con muchas ganas y vamos a aprovechar hasta el último minuto. Esa es la línea que queremos seguir. Muchos quisieran estar en nuestro lugar y es una situación que, desde la responsabilidad, tenemos que vivir con lo que tenemos entre las manos".

Entrenador rival: Alberto González

“Alberto y yo nos hemos enfrentado muchas veces. Cuando salí del Loja, el entrenador que se quedó con el equipo fue Alberto. Le tengo un especial aprecio y, junto a su hermano, está haciendo un gran trabajo en el Albacete. Está sacando lo máximo de sus jugadores. Nos llevamos siguiendo muchos años y seguramente tengan preparado algo, pero nosotros también podemos tener algo preparado".