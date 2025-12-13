LaLiga Hypermotion
En Albacete, gana y vete
El Málaga CF busca ganar por fin a domicilio en el Carlos Belmonte (16.15 horas) frente al Albacete en un duelo entre dos equipos que luchan alejarse del descenso y asentarse en la zona tranquila de la tabla
Nuevo reto para el Málaga CF fuera de casa. Tras dejar escapar otra vez dos puntos en La Rosaleda en el tiempo de descuento frente al Zaragoza, los blanquiazules necesitan recuperar ese terreno perdido con un buen resultado en el Carlos Belmonte. El equipo logró cortar la sangría de derrotas como visitante con un empate en Valladolid, en el estreno de Funes a domicilio, y ahora buscan volver a ganar lejos de Martiricos tres meses y medio después.
La igualdad en la tabla es tal que en función del resultado de este domingo (16.15 horas) en el Carlos Belmonte el Málaga CF puede acabar la 18ª jornada de LaLiga Hypermotion instalado en la zona tranquila de la clasificación o muy cerca de los puestos de descenso. El partido enfrentará a dos equipos separados por solo dos puntos en la tabla. Los blanquiazules cuentan con 20 y los manchegos están algo mejor, con 22. Ambos clubes buscan escapar de esa zona baja con un triunfo.
Joaquín Muñoz y Adrián Niño, aptos
El conjunto blanquiazul viaja a Albacete con las mismas bajas que hace una semana, aunque con dos dudas. Joaquín Muñoz y Adrián Niño han entrado finalmente en la convocatoria, pero se han entrenado durante toda la semana a menor ritmo y eso podría provocar que comenzasen el encuentro desde el banquillo, aunque parecen en condiciones de participar. Eso provocaría que Funes cambiase por primera vez su once en Liga desde que llegó al banquillo del primer equipo. Solo en Copa hubo rotaciones. En la competición liguera, misma alineación en tres ocasiones. Está apostando por Recio y Einar Galilea como pareja de centrales, le ha dado las llaves del centro del campo a Izan, Dani Lorenzo y Dotor y su hombre de referencia arriba hasta ahora ha sido Adrián Niño. Veremos si hay cambios para la visita al feudo manchego.
El Albacete del malagueño Alberto González solo cuenta con una ausencia confirmada, la del delantero Higinio. Por lo demás, están todos aptos para medirse al Málaga. El Albacete llega al choque cargado de confianza tras una victoria de mucho mérito en Burgos que les sirvió para cortar una racha de dos derrotas consecutivas.
En la retina queda el encuentro de la pasada temporada, uno de los más flojos de los blanquiazules de una decepcionante segunda vuelta. No fue capaz de rascar ni siquiera un punto jugando más de una hora en superioridad numérica. El Málaga necesita sumar y, a poder ser, de tres puntos, para recuperarse de ese último mazazo y seguir escalando hacia la zona media de la tabla de Segunda División.
