Adrián Niño: «Mi realidad es el Málaga CF y ojalá sea jugando en Primera División»

Buenas, Adrián, ¿cómo se encuentra? Está entrenando durante la semana a menor ritmo. ¿Bien para Albacete?

Sí, estamos cuidando el tobillo, que de vez en cuando vuelve a dar problemas, pero nada grave. Cuidándolo, simplemente. El tobillo tiene eso de que no se te quita y da molestias.

Ya lleva varios meses en Málaga. ¿Cómo fue la adaptación al equipo y a una ciudad nueva?

Málaga, Andalucía... Para mí es muy fácil. La gente te acoge muy bien, el clima. La verdad es que muy bien.

¿Afectó a esa adaptación al equipo, precisamente, esa lesión de tobillo?

Ya llevaba tiempo aquí, estaba adaptado y cómodo. Es parte del fútbol, hay lesiones y hay que saber llevarlo.

¿Impotencia de no poder ayudar al equipo en ese momento complicado?

Jodido... Veía que el equipo estaba en una situación complicada. Duele estar fuera y no poder ayudar al equipo. No quiero decir que por estar yo hubiera sido diferente pero por lo menos sentirte partícipe pudiendo ayudar.

Por suerte, ha vuelto bien y en racha. Desde la lesión, tres goles en Liga y uno en Copa. El mejor momento desde que llegó en verano.

Sí, vine con muchas ganas. Empecé muy bien y tuve ese bache de la lesión. He venido al Málaga con una ilusión muy grande y ganas de demostrar de lo que soy capaz. Espero seguir alargando este momento en el tiempo.

Hay gente que dice que si Adrián Niño no se hubiera lesionado, Pellicer seguiría siendo el entrenador del equipo...

Eso nunca se sabe... Cuando entra Funes estaba volviendo de la lesión y me pone de inicio. A partir de ahí empieza esa buena racha. No sé si hubiera estado... Me duele porque el equipo estaba sufriendo, no sé si hubiera cambiado algo. Yo hubiera dado lo mejor de mí.

¿Cómo se ha vivido en el vestuario ese cambio de entrenador? Nunca es plato de buen gusto.

Son cosas que no controlamos. Nos dedicamos a entrenar e intentar hacerlo lo mejor posible. Si el club creyó que era lo adecuado en ese momento... Nosotros acatamos órdenes e intentamos hacerlo lo mejor que podamos.

¿Qué cambios están viendo con Funes?

Está intentando implantar su idea. Es verdad que lleva poco tiempo. Tiene las ideas claras, sabe lo que quiere hacer y está implantando su forma de pensar en nosotros. Son entrenadores diferentes, cada uno tiene su método. Cada uno tiene sus cosas buenas.

Por ahora, el delantero titular para Funes es usted.

Sí... Cuando entra, me da la confianza y me pone de inicio. De momento, creo que estoy respondiendo bien.

Frente al Zaragoza fue sustituido en la segunda mitad. ¿Está todavía cogiendo ritmo para aguantar los 90 minutos?

Estaba bien, simplemente decide que tiene que entrar Chupe. Estábamos haciendo una presión muy exigente y decidió cambiar para seguir aguantando el ritmo. Podía haber seguido.

Se le vio desesperado en algún momento porque no le llegaban balones en esos desmarques.

Creo que tuvimos muchas acciones de peligro que no concretamos bien en el último pase. Es trabajo de la semana. Lo hablamos para el próximo partido intentar hacerlo mejor.

¿Cómo va la competencia con Chupete y Eneko? Funes está jugando solo con un delantero...

Es una competencia muy sana. Nos llevamos bien los tres. Nos hacemos mejores uno al otro. Es bueno que exista para aumentar el nivel. Muy sano, no hay problema con eso.

Está igualada la lucha por el ‘pichichi’ del equipo. ¿Habrá ‘pique’ por ver quién se lo lleva?

Si el pique sirve para ayudar al equipo y que metamos muchos goles... bendito problema.

Este año se ha estrenado con la selección sub-21, ¿qué tal la experiencia?

Fue una experiencia muy bonita. Había muchos compañeros que están ya en Primera División, incluso en la Premier. Es muy bonito representar a tu país. Lo viví como una experiencia que tenía que aprovechar. Di lo mejor de mí. Es verdad que tuve pocos minutos, pero los aproveché.

Son complicadas estas convocatorias estando en Segunda porque la Liga no para. Se mezcla la ilusión por ir con cortarle el ritmo en el equipo.

Ahí habría que hacer algo... pero bueno. No hay queja, pero es verdad que quieres estar con el equipo también y no puedes estar en los dos sitios. Siempre disponible para volver.

Y a largo plazo, el objetivo de la absoluta.

Ojalá que sí...

Hablando del futuro, firmó cuatro años por el Málaga, pero hay condiciones en el contrato. ¿Se ve mucho tiempo aquí?

No me centro en eso. Vivo el momento. Mi realidad es el Málaga, quiero jugar en el Málaga y ojalá poder hacerlo en Primera División.

La realidad es que el Atleti tiene opción de recomprarte para contar con usted o buscar otro tipo de operación.

Mi próximo objetivo es el partido del Albacete. Si consigo meter 20 goles... bueno será para todo el mundo. Para mí, para el Málaga y para lo que tenga que pasar.

Hablando más de lo personal, ¿cómo es su día a día en Málaga?

Me gusta pasar tiempo con mi novia, saliendo a conocer Málaga, viendo baloncesto... Me gusta mucho la NBA, tengo con los de prensa un pique con el Fantasy.

Se hace más fácil la vida social llegando a una plantilla como la del Málaga con muchos jugadores de su edad.

Para hacer planes y que te enseñen la ciudad y demás, está muy bien.

¿Con quién se lleva mejor de la plantilla?

Me llevo muy bien con todos. Soy muy cercano con Rafa, Víctor, Joaquín, Chupete...

¿Alguien que le haya sorprendido en lo personal?

Sinceramente, el vestuario entero. Me sorprendió el grupo humano que hay aquí. Es de las cosas que más me chocó cuando llegué.

¿Y en lo futbolístico?

Hay mucho nivel en la plantilla. Tenemos nivel para hacer cosas bonitas. Tenemos que dar con la tecla, porque hay equipo para hacer cosas.

Uno de los problemas está siendo cerrar los partidos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se soluciona?

Quizás tenemos que tener esa veteranía que a lo mejor nos falta por ser jóvenes. Tenemos que empezar a sacar los partidos de la manera que sea.

A veces también se soluciona metiendo el segundo antes...

También. Pero si no se puede, no te lo pueden meter.

En el último partido fue por un penalti muy dudoso... ¿Qué opina?

Creo que hay 50.000 así dentro del área. Hay una acción igual antes a Chupete que lo tiran de espaldas y ahí no pasa nada...

Toca ganar, sobre todo fuera de casa. Buen momento el domingo en Albacete.

Sí, creo que hemos roto esa dinámica de derrotas en Valladolid y tenemos que hacerlo bueno en Albacete.

Para terminar, ¿objetivos personales para esta temporada?

Pues seguir como estoy, ayudando al Málaga con goles. No pongo cifras. Cada partido, salir a hacer gol y que el equipo gane.

¿Y objetivo grupal?

Lo mismo... ganar el domingo.