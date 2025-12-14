El Málaga CF resurge en Albacete (1-3)

Terminó el suplicio como visitante. Y no tenía pinta de que iba a ser el día con la primera parte lamentable que firmó el Málaga CF frente al Albacete. Un equipo con dos caras muy diferenciadas se levantó como el ave Fénix en la segunda mitad y firmó los que posiblemente sean los mejores 45 minutos de la temporada a domicilio de la temporada para remontar el choque y ganar por 1-3 en el Carlos Belmonte. Los goles de Larrubia y Dani Lorenzo, excelsos, y el de Chupete, de penalti ya en el descuento, hacen que los blanquiazules vuelvan a sumar una victoria fuera de casa tres meses y medio después.

Primera parte mala del Málaga CF

Por primera vez desde que llegó al banquillo, Funes tenía que cambiar su once liguero. Solo un cambio, medio obligado, por los problemas en el tobillo de Adrián Niño. Salió de inicio Eneko Jauregi. Una vez más, lejos de La Rosaleda, el equipo dejó mucho que desear en los primeros 45 minutos. Totalmente superado por un Albacete que sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Provocar pérdidas para aprovechar el error y castigar a un Málaga muy endeble en tareas defensivas en el centro del campo.

De un córner a favor del Málaga llegó la primera ocasión de peligro, pero para el rival. Horrible ejecución de la jugada de estrategia que provocó el contragolpe manchego. Solo se habían jugado 7 minutos de partidos cuando Alfonso Herrero ya hizo la mejor parada de a jornada. Morci centró al segundo palo, Puertas remató sin dejarla caer y el meta blanquiazul sacó una mano salvadora que evitó el 1-0 nada más empezar.

Cada error en la salida del Málaga era una ocasión del rival. Tras una pérdida de Izan Merino, llegó otra oportunidad para los de Alberto González. Puertas volvió a probar a Alfonso Herrero y nueva respuesta del guardameta. Y acto seguido, Riki la mandó rozando el larguero desde fuera del área. Se veía venir que más pronto que tarde iba a llegar el 1-0. Creo que lo estaba viendo todo el mundo. Y llegó en un despiste a balón parado. En un córner, Riki remató libre de marca un centro raso y su disparo tocó en el pie de Einar Galilea y se acabó colando en la portería blanquiazul.

Hubo que esperar a estar por detrás para ver algo de un Málaga con mucho pasecito y poca efectividad arriba. A los 42 minutos, Jauregi tuvo el empate con un buen cabezazo que se marchó rozando el larguero. Fue lo único peligroso de los de Funes en los primeros 45 minutos. Las sensaciones al descanso eran muy malas.

Remontada exprés

Sin cambios para el inicio del segundo tiempo. El Málaga quiso dar un paso hacia adelante, y el Albacete lo dio hacia atrás. Y solo tardó siete minutos en llegar el empate. Joaquín se cocinó una jugada individual, su disparo fue taponado y el balón cayó en los pies de Larrubia, que la acomodó y la puso al palo largo para hacer el 1-1. Partido nuevo.

Mucho mejor el Málaga en esta segunda mitad. Sin miedo y desmelenado. Llegó la remontada exprés. Justo cuando se llegó a la hora de partido. Dani Lorenzo hizo el 1-2. Ganó el duelo, condujo hasta al área y la cruzó fuera del alcance de Mariño para hacer el 1-2. Y cerca estuvo de llegar el tercero. De nuevo lo intentó Larrubia con ese tiro característico al palo largo y Mariño sacó una buena mano abajo para mandarla a córner.

Primeros cambios en el Málaga. Chupete y Ochoa entraron por Eneko Jauregi y Joaquín Muñoz, que llegó justo al partido y se marchó con molestias. Otra llegada del Málaga. Rompió Dotor al espacio y, dentro del área, no encontró un buen centro. Se recompuso el Albacete en busca del empate y empezó a sufrir el Málaga ante el empuje de los de Alberto González. Se libró del empate hasta en dos ocasiones por poco. En la segunda de ellas estuvo providencial Einar Galilea para evitar el tanto de Puertas en boca de gol.

Movimiento táctico de Funes en el minuto 77. Dani Sánchez y Rafa Rodríguez, al campo por Dotor e Izan Merino, amonestado y en peligro de expulsión. Doble lateral por la izquierda. Ajustó mejor el Málaga y dejó de conceder tantos metros. Y en una jugada aislada, llegando al minuto 90, llegó la puntilla. Ochoa se anticipó a Pacheco y fue derribado dentro del área. Penalti. Chupe asumió la responsabilidad y sentenció. Se acabó el ‘gafe’ de visitante.