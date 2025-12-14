Clasificación
Así queda el Malaga CF en la clasificación de LaLiga Hypermotion
Los blanquiazules aumentan a tres puntos su ventaja con respecto al descenso
Salto clasificatorio del Málaga CF gracias a la victoria a domicilio frente al Albacete. La máxima igualdad que existe en LaLiga Hypermotion hace que enganchar resultados positivos te permita avanzar en la tabla y eso es lo que han conseguido los blanquiazules desde la llegada de Funes al banquillo, con dos triunfos y dos empates -8 puntos de 12 posibles-.
El Málaga CF, en mitad de tabla
El triunfo conseguido este domingo en el Carlos Belmonte (1-3), con remontada incluida, lleva al equipo de Martiricos hasta los 23 puntos a falta de tres jornadas para completar la primera vuelta del campeonato. El Málaga CF es 11º, justo en la mitad de la tabla, y ha vuelto a aumentar diferencias con respecto a la zona roja. La renta sobre los puestos de descenso ahora es de tres puntos, mientras que el play off queda a cinco.
Por la zona alta, el Racing de Santander (36 puntos) y el Deportivo de la Coruña (32) siguen en puestos de ascenso directo. Tercero es el próximo rival del Málaga CF, el Almería, que este domingo cayó en su estadio frente al Burgos (1-2). Los puestos de play off lo completan Las Palmas (31), Castellón (28) y el propio Burgos (28). El Castellón cerrará este lunes la jornada en Castalia frente a un Mirandés en puestos de descenso.
Más ventaja con el descenso
La zona roja queda ahora en los 20 puntos. La marca el Granada. Por detrás, Eibar (18), Mirandés (16) -un partido menos- y el Zaragoza (16), que no consigue abandonar el farolillo rojo de la tabla tras un nuevo tropiezo en su estadio provisional frente al Cádiz (1-2).
